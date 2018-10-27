Honor Watch Tanıtım Tarihi Netlik Kazandı

31 Ekim‘de Honor‘un yapacağı etkinlik sadece Magic 2 ve FlyPods cihazlarının tanıtımını değil aynı zamanda Honor Watch akıllı saatinin de tanıtımı olacak.

Akıllı saat daha öncesinde girişimi bile yapılmamış ilginç bir özelliğe de sahip. Saatin bu ilginç özelliği ise bir çok telefonda dahi olmayan temassız ödeme desteğidir.

Saat hakkında henüz net bilgiler yayınlanmamasına rağmen tanıtım için hazırlanan posterde bir kaç özellik yorumlanmaktadır.

Akıllı saat dairesel bir kadrana ve paslanmaz çelik bir kasaya sahiptir. Çerçevesinde bir takometre ölçeği yer almaktadır. Sağ tarafta iki düğme vardır. Düğmelerden biri kırmızı işaretli, diğeri düz bir renge sahiptir. Posterdeki kordon kauçuktan yapılmış gibi görünmektedir ve iki tonlu bir tasarıma sahiptir. Aşağıdaki tanıtım resimleri de bir deri varyantının olduğunu göstermektedir.

Honor Watch Tanıtım Resimleri 1 - 6

Tanıtım görselleri, saatin yakından görünümlerini vermez. Ancak görsellerden bir tanesi saatin temassız ödeme özelliğini doğrulamaktadır. Ayrıca görüntülerin her biri saati farklı bir tarafını göstermektedir. Bu da, saatin orjinal bir akıllı saat olduğunu ve bir hibrit cihaz olmadığının göstergesidir.