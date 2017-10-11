Google’ın işletim sistemi tarafından desteklenen tabletler gün geçtikçe azalıyor. Ancak Huawei bu oyunda kalan az sayıda oyuncudan biridr. Bugün alt markası Honor, en yeni ürünü olan WaterPlay‘i tamamladı. Bu, size daha önce bahsettiğimiz Honor 7X telefonunun yanında açıklandı.

Adından da anlaşılacağı üzere, WaterPlay suya dayanıklıdır ve aslında IP67 standardına sahiptir. Bu, 30 dakikaya kadar 1 metre suya batırılmasının herhangi bir sorun oluşturmaması anlamına gelir.

Honor WaterPlay, Honor 7X ile aynı Kirin 659 yonga setiyle güçlendirildi ve 3GB RAM ile 32GB dahili depolama birimi veya harcamak istediğiniz paraya bağlı olarak 4GB/64GB olan versiyonu da alabilirsiniz.

Tablette 10.1 inçlik 1.920×1.200 piksele sahip dokunmatik ekran, 8 MP arka kamera, bir microSD kart yuvası, ön tarafta bir parmak izi alıcısı, bir 3.5 mm kulaklık girişi jakı ve bir 6.660 mAh pil (18W hızlı şarj destekli) yer alıyor. Ayrıca tablet Android 7.0 Nougat‘ı Huawei’nin EMUI 5.1’i ile çalıştırıyor.

Bağlantı açısından, isteğe bağlı LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 + LE, GPS ve USB Type-C bağlantı noktası elde edersiniz. Boyutları 248 × 173 × 7.8mm ve ağırlığı 465 gramdır.

24 Ekim’de Çin’de gümüş ve şampanya Gold renkleri ile satışa sunuluyor. Orada fiyatlandırma şu şekildedir: 3GB RAM, 32GB depolama ve LTE için 1.999 CNY (yaklaşık 303 $). Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.