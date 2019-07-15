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Honor X Serisi Kademeli Olarak Yükselmeye Devam Edecek!

Huawei'nin alt markası Honor, geleceği garanti altına almak adına Honor X serisini, 50X modeline kadar markalaştırma başvurusunda bulundu...

By Muhammed Arslan

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Honor 9X Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Huawei’nin alt markası Honor, önümüzdeki birkaç gün içinde bazı yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Zaten bildiğiniz gibi etkinlikte geçen yılın Honor 8X serisinin yükseltilmiş sürümleri Honor 9X serisi tanıtılacak. Etkinlik tarihi ise 23 Temmuz olarak belirlendi.

Bugün ise Honor yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Şirket, gelecekteki X serisi akıllı telefonları için dünya genelinde çeşitli fikri mülkiyet kuruluşları ile bir marka başvurusunda bulundu. Ticari marka başvurusunda Honor 10X, 20X, 30X, 40X ve 50X isimleri yer alıyor. Honor 10X başvurusunun 2016’da Honor 9X ticari markası ile birlikte gönderilirken, ticari markaların geri kalanı 2018’de sunulduğunu not etmek ilginçtir.

Tüm bu ticari marka başvuruları isimleri korumak için dosyalanmıştır. Bundan dolayı da Honor’un tüm bu cihazları yakında piyasaya sürmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Honor X Serisi Kademeli Olarak Yükselmeye Devam Edecek!

Kısaca hatırlamak gerekirse Honor 9X’in 7nm işlemine dayanan Kirin 810 yonga seti ile donatılması bekleniyor. Yonga seti, 2.27GHz’de saatli Cortex-A76 tabanlı ve 1.88GHz’de Cortex-A55’li altı yüksek verimli çekirdeğe sahip. Önceki bilgilere göre, Honor 9X açılır bir selfie kamera ile gelecek.

ABD-Çin ticaretiyle ilgili sorunların son zamanlarda halledilmesiyle, Huawei biraz daha rahat nefes alacak gibi duruyor. Ve tüm bu Honor X serisi cihazlar, firmanın global olarak daha fazla pazar payı kazanmasına yardımcı olacak.

KaynakiTHome
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