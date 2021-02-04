Honor Yeni Akıllı Saatler Üzerinde Çalışıyor!

Honor, Huawei‘nin Amerikan ambargosundan sonra satılarak bağımsız bir şirket haline geldi. Şirket, bağımsız bir halde akıllı telefon ve diğer cihazların olduğu pazara yeniden giriş yapmak istiyor. Bu nedenle 2021 yılı içerisinde birçok yeni akıllı saat ve telefon üzerine çalışmalara başlamış durumda. Honor‘u çoğu kullanıcı sadece akıllı telefon ürettiğini sanıyor.

Ancak şirket Watch ES ve Watch GS Pro gibi kullanıcılar tarafından oldukça fazla beğeni almış akıllı saat modelleri de piyasaya sürüyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Honor, üç adet yeni 5G akıllı telefon, bir dizüstü bilgisayar, bir akıllı hoparlör ve üç adet yeni akıllı saat üzerinde çalışmalar yapıyor.

GizChina tarafından paylaşılan bu bilgilerin kesinliği ise Honor‘un Çin‘de bu cihazları için aldığı çeşitli sertifikalara dayanıyor. Ancak listede olan bu cihazların daha fazla detayı hakkında birşey paylaşılmış durumda değil. Ayrıca bu cihazların Çin pazarı dışında sunulup sunulmayacağı konusunda da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Fakat şu biliniyor ki Honor, Huawei‘den ayrıldıktan sonra Google hizmetlerini çalıştırabileceği yeni modeller üretecek. Bu da hem akıllı saat hem de akıllı telefon kullanıcılarını sevindiren bir detay olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.