Huawei‘nin alt markası olan Honor, Avrupa pazarında yeni bir bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yayınlanan son raporlarda şirketin piyasaya süreceği telefonlardan birisi, Honor 10i olarak adlandırılan ve HRY-LX1T model numarası taşıyan bir akıllı telefon mevcut. Aynı zamanda yeni akıllı telefon EEC sertifikasını da aldı.

Şu anda, yakında çıkacak olan akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Sadece Avrupa pazarında piyasaya sürülebilecek olması ve bir bütçe telefonu olduğu biliniyor.

Tahmin edilen isim Honor 9i modelinin yükseltilmiş versiyonu olarak görünse de, Honor 10 Lite modelinin farklı bir isimle gelmesi de olabilir. Çünkü model numarası Honor 10 Lite modelinin LX1T model numarasına benzerdir.

Honor 9i ve Honor 10 Lite modellerinin özelliklerine benzer olduğu düşünülen akıllı telefonun, kısmen beklenilen özellikleri de yayınlanmıştır. 2280 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 19:9 en boy oranı ve %90 ekran/gövde oranına sahip 6.21 inç IPS LCD FullHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun Kirin 710 yonga seti ile desteklenmesi düşünülüyor.

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Honor 10 Lite modelinde olduğu gibi iki farklı bellek sürümüne sahip olduğu iddia ediliyor. Bunlar 64GB dahili depolama alanına sahip 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip 6GB RAM sürümleri olacak. Telefonun depolama kapasitesini daha da genişletebilmenizi sağlayan bir microSD kart yuvası da olacak