Honor’un Yeni Akıllı Telefonu TENAA’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, Huawei‘den ayrıldıktan sonra bağımsız bir şekilde akıllı telefon pazarına yeni modeller sunmaya devam ediyor. Şirketin Google ürünlerinden ban yememesi, pazardaki yerini korumaya yardımcı oldu. Şirket şu sıralar yeni haberler ile gündeme gelmese de bugün yeni modelinin ortaya çıktığı bir haber ile karşımıza çıkıyor.

TENAA üzerinden görüntülenen bu yeni akıllı telefon modeli KOZ-AL00 model numarasına sahip. Ayrıca cihaz 6.51 inç bir ekran boyutu ve arka tarafıda kara şeklinde konumlandırılmış üçlü bir kamera modülüne sahip durumda.







Yeni modelin yalnızca LTE versiyonunun olacağını ortaya koyan bu bilgilerde cihazın 10 W şarj destekli 3C sertifikalı 4.900 mAh batarya kapasitesiyle geleceği belli oldu. Aynı zamanda LTE versiyonlu bu modelin orta sınıf cihaz fiyatlandırmasına gireceği tahmin ediliyor.

Ayrıca ortaya çıkan bilgilerde şirketin bu yeni modelini Asya bölgesi dışında başka pazara sunmayacağı yer alıyor. Cihazın boyutları ise 163.9 x 75.7 x 8.9 mm. Yeni model kutudan Android 10 ile çıkacak. Honor şuanda bu sızıntıyı destekleyecek resmi bir açıklama yapmadı ama ilerleyen günlerde daha fazla detayın belli olması bekleniyor.