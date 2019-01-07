CES 2019 başladı ve onunla birlikte yeni ürün tanıtımları da başlamış oldu. HP, Chromebook 14 serisine yeni bir ürün daha ekledi. En son sürümde yer alan en ilginç özellik ise bir AMD işlemciye sahip ilk Chromebook‘u cihazı oldu.

Fiyatı oldukça ucuz; 269 dolardan başlıyor. Ancak bu fiyat etiketi temel model içindir ve dokunmatik ekran sürümü ekstradan 30 dolar daha fazlaya mal olacak. HP Chromebook 14, bu ayın ilerleyen saatlerinde Beyaz, Kömür Grisi ve Mürekkep Mavisi gibi renklerde teknoloji mağazalarında yerini alacak.

HP, yeni tanıttığı Chromebook 14 ile iki CPU seçeneğini sunuyor. Bunlar en son orta işlemci özelliklerine sahip AMD A4 veya A6 işlemcileridir. Sırasıyla AMD Radeon R4 veya Radeon R5 grafik donanımları ile destekleniyor. Ekran çözünürlükleri için de iki seçenek olacak. Bu ekran seçenekleri ise 1366×768 (dokunmatik ekran olmayacak) ve 1920×1080 (dokunmatik ekran). Chromebook, MicroSD ile genişletilebilen 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da ekstradan sunmaktadır.

Her iki modelde de 2 adet USB-C bağlantı noktası ve 2 adet USB-A bağlantı noktası yer almaktadır. Ayrıca yine her iki cihazda 32GB eMMC depolama ve 4GB RAM bulunuyor. 1.54kg ağırlığında ve 9 saat 15 dakika pil ömrüne sahipler.