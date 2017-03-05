HP Chromebook x360 11 G1 Education Özellikleri Ve Fiyatı

Ülkemizde de eğitim sisteminde kullanılmaya başlanan tablet teknolojisi yurt dışında da eğitim alanında en çok yararlanılan teknolojilerden biri olarak öne çıkmaya başladı. Bu ülkelerden de biri olan İsveç eğitim sisteminde kullandığı tablet teknolojileri için ise dünya devleri olan Google ve HP ile beraber çalışma kararı aldığını belirtmişti. Kısa süre sonra ise Google ve HP işbirliği işle yapılan yeni eğitim amaçlı tabletler ise bugün Google tarafından yapılan duyuru ile beraber ortaya çıktı. HP Chromebook x360 11 G1 Education adı ile çıkış yapacak olan yeni çok amaçlı tabletlerin özellikleri de yine tatmin edici seviyede.

HP Chromebook x360 11 G1 Education 2’si 1 Arada Özelliklerine Sahip

Doğrudan Google tarafından yapılan açıklama ile beraber belli başlı detayları ortaya çıkan cihazın dikkat çeken özelliklerine direk geçiş yapalım.

360 Derece Tasarım

Öncelikle yeni seri ürünlerin hem bir 2’si 1 arada bilgisayar ürünü hem de bir tablet olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Zira cihazlar 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Bu durumda da tableti hem tam olarak dokunmatik ekranını kullanarak tablet görevinde kullanabiliyorsunuz hem de HP Chromebook x360 11 G1 Education serisini standart fiziksel klavyesi ile beraber bir bilgisayar olarak da kullanabiliyorsunuz. Tasarıma da etki edecek olan 360 derece dönüş ve iki mod özelliğinin dışında ne gibi yeniliklerin olduğuna geçiş yapalım.

Windows İşletim Sistemleri İle Beraber Gelecek

Aslında işin içinde Google olduğu için tabletlerin Android işletim sistemi ile beraber gelmesi bekleniyordu. Fakat hem geçmiş serilere hem de resmi bir açıklama yapmamış olsa da Google’ın işaret ettiği teknolojilere bakacak olursak eski seride olduğu gibi bu modelde de Windows işletim sisteminin kullanılacağı düşünülüyor. Tabi ki böyle bir seçim yapılacak olursa eğer Windows 10 işletim sisteminin sunulacağını da belirtelim.

11.6 İnç Ekran Beklentisi

HP Chromebook x360 11 G1 Education serisi hakkında ortaya atılan bir başka detayın ise ekran boyutu olduğunu ekleyelim. Ekran boyutu konusunda muhtemelen çok farklı bir sistem kullanmayacağı düşünülen markanın 11.6 inç ekran boyutu ile beraber geleceği iddialar arasında. 11.6 inç ekranların çözünürlük değeri ne kadar olur ya da ekranlar için sunulacak olan ekran teknolojisinin nasıl bir sistem olacağı konusunda ise henüz net bilgiler bulunmuyor.

Teknik Özelliklerin Nasıl Olması Bekleniyor?

HP Chromebook x360 11 G1 Education çok amaçlı tablet serisinin ekran ve tasarım özelliklerinin dışında serinin teknik özellikleri içinde belli başlı özellik iddiaları bulunuyor. İçerisinde muhtemelen 8 GB Ram bellek bulunması beklenen tablet serilerinin 128 GB dahili hafıza boyutuna sahip olacağı, işlemci konusunda ise Intel Celeron serisi işlemcilerin tercih edileceği üzerinde duruluyor.

Fakat bir kez daha belirtelim söz konusu teknik özellik detayları için henüz net bilgiler verilmiş ya da doğrulanmış değil. Bunun için Google’ın ya da HP’nin yapacağı tablet açıklamalarını beklemek gerekecek.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Genel olarak eğitim amaçlı kullanılan tablet serilerinden biri olması beklenen HP Chromebook x360 11 G1 Education tabletlerinin çıkış tarihi konusunda da net olmamakla beraber bahar aylarının ortaları gösteriliyor. Yaz gelmeden çıkması beklenen yeni seri tabletlerin fiyatının ne kadar olacağı konusunda ise çok fazla bir bilgi olmamak ile beraber tabletin çok yüksek bir fiyat değeri olmayacağı düşüncesi hakim.

Not: Görseller farklı HP serilerine ait olan görsellerdir. Yeni modl hakkında resmi görsel henüz yok.