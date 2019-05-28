HP Envy Wood, Elite ve ZBook Serisi Bilgisayarlarını Tanıttı!

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Computex 2019 etkinliğinde HP, Envy, Elite ve ZBook serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Şirket, iş ve yaşam boyunca daha doğal ve sezgisel deneyimler sağlayan Kişisel Sistemler alanında yeni eklemeler yaptı.

Daha çok ofis çalışma alanına yönelik olan bilgisayarlar, gündelik yaşam için oldukça ideal görünüyor. Bilgisayarların fiyatları ve özellikleri hakkında detaylı bilgi almak için okumaya devam edin.

HP Envy Wood Serisi

HP, Spectre dizüstü bilgisayarlarında Leather gibi benzersiz malzemeler kullandı. Şimdi ise Envy dizüstü bilgisayarlarında Wood(Ahşap) tasarımıyla bu durumu daha da genişletiyor. Şirket bugün, desenli metal tasarımı kullanan HP ENVY 13, HP ENVY x360 13, HP ENVY x360 15 ve HP ENVY 17 Wood Serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

Yeni bilgisayarlar üç kombinasyonda otantik ahşap kaplamaya sahiptir. Tasarım yenilemesinin yanı sıra, bu dizüstü bilgisayarlar aynı zamanda yeni nesil Intel Core işlemcileri veya Radeon Vega Graphics ile 2. Nesil AMD Ryzen Mobil İşlemcileri ile birlikte geliyor

HP ENVY Wood Serisi serisinin ABD’de Eylül – Aralık 2019 tarihleri ​​arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi yok.

HP Elite serisi

HP, 2018 yılında piyasaya sürülen Elite x2 G3’ü 2019 Elite x2 G4 olarak yeniliklerle geliştirdi. Artık ayrılabilir bir sürüm var ve deri kaplama klavye ile gelen dünyanın ilk bilgisayarı oldu. Gizlilik için çift kamera ve özel bir ekran ile geliyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 14 inç 4K IPS parlama önleyici bir LED ile donatılmıştır.

X2 G4, 8. Nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA Quadro M620 / Intel UHD Grafik 620, 8 GB DDR4 ve 512 GB PCIe NVMe SSD tarafından desteklenmektedir.

Elite x2 G4 ile birlikte HP, EliteBook x360 1030 G4 ve EliteBook x360 1040 G6 dizüstü bilgisayarlarını da duyurdu. Şirket, EliteBook x360 1030 G4’ün dünyanın en küçük ve en hafif ticari dönüştürülebilir ürünü olduğunu iddia ediyor.

Buna ek olarak x360 1040 G6‘nın 14 inçlik boyutuyla dünyanın en uzun pil ömrüne sahip bilgisayarı olduğunu iddia ediyor.

HP Elite x2 G4’ün Ağustos ayında 1.499 dolarlık başlangıç ​​fiyatı

HP EliteBook x360 1030 G4’ün Temmuz ayında 1,449 dolarlık başlangıç ​​fiyatı

HP EliteBook x360 1040 G6’nın Temmuz ayında 1.499 dolarlık başlangıç ​​fiyatı

HP ZBook serisi

HP, geçen yılki ZBook 15 G5 ve ZBook 17 G5’in yerini alacak 15.6 inç ZBook 15 G6 ve 17.3 inç ZBook 17 G6 ofis laptoplarını da açıkladı. Şirket, dünyanın ilk %100 DCI-P3 ekranıyla gelen bilgisayarı olduğunu söylüyor.

Her iki dizüstü bilgisayar da 9. Nesil Intel Core ve Intel Xeon işlemcilerle ve yeni nesil NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU ile güçlendiriliyor. Yükseltilen donanımlarının yanı sıra, G6 modelleri, önceki modellerle aynı kasa tasarımı, klavye ve touchpad‘i kullanacak.

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve henüz fiyatlandırma hakkında bilgi yok.