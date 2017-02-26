HP, Mobil Dünya Kongresi’nde de bulunuyor ve mobilin ne anlama geldiğini iyi biliyor. Şirket, çıkartılabilir klavye ve kalem ile HP Pro X2 adında bir Windows 10 cihazı tanıttı.

HP Pro x2 bugün Barselona’daki MWC‘de piyasaya çıktı. Cihaz, FullHD çözünürlüğüne ve 12″ ekrana sahip, dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar/tablettir. Çıkarılabilir bir klavyeyle ve kalemle (Surface cihazı veya Android ile çalışan Galaxy Tab S3 gibi) çalışmak üzere geliştirilmiştir.

Ayrıca Pro x2 son derece zor MIL-STD-810G testlerine dayanacak şekilde tasarlandı. Ve bu yeterli değilse, daha fazla koruma için fazladan bir kılıf satın alabilirsiniz.

Pro x2, Intel’in Core i7‘den Core M3‘e kadar uzanan en son Kaby Lake CPU’sunu destekliyor ve bir Pentium yongaseti seçebilmeniz için bir seçenek var. 8GB LPDDR3 RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor. GPU çok etkileyici olmasa da Intel HD Graphics 615’e sahip. Hem 4G LTE hem de Wi-Fi‘yi destekliyor, bir microSD yuvasına ve bir akıllı kart okuyucuya sahip.

Ayrıca, 12″ bir cihazla fotoğraf çekmek isteyen ve bundan zevk alan tüm insanlar için 8 MP’lik bir kamerası da bulunuyor.

HP Pro x2 fiyatı 979 $ ‘dan başlıyor ve hemen HP web sitesinden satın alınabilir vaziyette. Tabii şimdilik Türkiye’de satışa çıkmadı ama internetten satın alıp bi şekilde evinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.