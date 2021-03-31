HP, Yeni Chromebook’unu 8 Nisan’da Satışa Sunacak!

Geçen hafta, birkaç rapor, HP’nin yeni ve uygun fiyatlı bir Chromebook serisini piyasaya süreceğini söylemişti. Şirketin yeni bilgisayarına dair yeni bir sunum yayınlandı ve sayfa bunun HP Chromebook 11a olabileceğini gösteriyor.

Bilgi sayfası, 8 Nisan’da Mavi renkte piyasaya sürülen bir Chromebook’u gösteriyor. Sağda 3,5 mm ses/mikrofon girişi C Tipi bağlantı noktası ve bir microSD kart okuyucu bulunuyor. Bir Chromebook olduğu için, sayfa ayrıca yerleşik Google Play Store, G Suite uygulamaları ve daha fazlası gibi tüm güzellikleri vurguluyor.

Yukarıda belirtildiği gibi India Today Tech’in daha önceki bir raporu, HP’nin yakında bir Chromebook’u piyasaya süreceğini söyledi. Ve bunun 2020’den itibaren Chromebook 11a olabileceği tahmin ediliyor. Buna göre sayfa bilgisayarın ilk görünümü gösteriyor ve yukarıda bahsedilen modelle eşleşiyor.

Bu durumda, piyasaya sürülen HP Chromebook modeli, tıpkı ABD modeli gibi 1366 × 768 çözünürlüğe sahip 11.6 inç HD + ekranla gelecek. Ekranın maksimum parlaklığı 220 nit olabilir ve NTSC renk gamının %50’sini kapsayabilir.