Aralık ayında, HP, Qualcomm Snapdragon 835 yongaseti ile güçlendirilmiş bir Windows 10 PC’yi duyuran ilk şirketlerden biri oldu. Şu anda 64-bit makinelerde çalışan 32-bit Win32 uygulamalarını elde etmek için kullanan emülatör kullanılarak, uygulamalar bir ARM işlemcide çalıştırılabilir.

O tarihte HP, cihazın ilkbaharda geleceğini doğrulamıştı. Bununla birlikte, HP.com’daki bir listeye göre cihaz satın alınabilir durumda. Cihaz 9 Mart‘ta kullanıcılara gönderilecek ve 999.99 dolar fiyat etiketine sahip.

Şu an için, yalnızca 4GB RAM ve 128GB UFS depolama alanıyla birlikte gelen tek bir model var. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile sunulması beklenen bir model daha bekleniyor. Snapdragon 835 ile birlikte, Snapdragon X16 LTE modem, gigabit sınıf hücresel bağlantı vaat ediyor.

Envy x2, Windows 10 S ile birlikte geliyor; ancak Surface Laptop gibi 10 S ile birlikte gönderilen diğer tüketici aygıtlarıyla olduğu gibi, sınırlı bir süre için Windows 10 Pro’ya ücretsiz bir güncelleme sunulmakta.

HP, bunu daha fazla iPad benzeri bir deneyim olarak nitelendirdiği için, fiyat biraz aşırı gibi görünebilir. HP’nin dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim olarak tanımladığı aynı zaman diliminde gelmesi gereken bir Intel destekli Envy x2 daha var.

ARM tarafından çalıştırılan modeli kontrol etmek isterseniz, HP.com‘da bulabilirsiniz.