HTC 10, Galaxy S7 ve LG G5 telefonları karşılaştırdık: HTC 10 da artık karşımıza çıktı ve maskülen metal kasasıyla, başarılı özellikleriyle piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan birisi. Bu sene de Android cephesinde “meydan savaşları” yaşanacak ve tabii ki karşımıza üç model çıkıyor: HTC 10, Samsung Galaxy S7 ve LG G5.
HTC’nin yeni amiral gemisinin karşısında yer alan Galaxy S7 ve LG G5 hiç de hafife alınacak telefonlar değiller. Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekranla ve 3000mAh bir bataryayla gelecek olan HTC 10‘un Galaxy S7 ve G5 ile olan kapışması merakla bekleniyor.
Peki siz okuyucuların bu konuda fikri ne? HTC 10 son derece başarılı bir telefon ama ya LG G5, ya da Galaxy S7? Siz hangisini tercih ediyorsunuz veya ederdiniz, sizce hangi telefon daha iyi? Yanıtlarınızı bize yorumlardan bildirin ve Cepkolik‘te birinciyi seçelim.
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şimdi 3 cihaz da baya kaliteli ve bir önceki nesillerinin üzerine birşeyler koymuşlar. bir önceki nesline göre G5 baya radikal bi değişm göstererek metal kasa ile geldi ve alet transformers gibi altına sürekli farklı şeyler ekleniyor. 😀 LG severler bu tasarımı beğeniyorlarsa ve LG ile devam etmek istiyorlarsa bence alınabilir ama detaylarda kesinlikle 10 ve S7 nin gerisinde kalıyor (bkz. modem cat 6) Samsung S6 ile kasayı metale geçirmişti zatan ve s6 galaxy serisini elit sınıfa sokmayı başarmıştı bence(iphone htc metalken samsung plastik hoş olmuyordu) zaten bi sürü ıvır zıvır özellikle gelen samsung muhtemelen bu üçlü arasındaki en çok donanıma sahip telefon ama gereksiz bi sürü şeyle gelen telefon performansta sıkıntılara neden oluyordu. touchwiz eskiden sıkıntılıydı s7de daha iyi olduğu söyleniyor ama hiç kullanmadım bi de işlemci zaten aldı yürüdü sıkıntı olacağını sanmam. s7 kamerasıyla da en iyi ikitaneden biri zaten bence s7 alınabilir bi cihaz tasarım beğeniliyorsa. gelelim HTC 10 a, one x ile kamerada devrim yaptı, M7 ile kasa kalitesinde tüm cihazların üstüne çıktı ayrıca kamerası 4mp olmasına rağmen dönemindeki ve bi sonraki nesildeki tüm kameralardan çok daha iyi işler yapıyordu ama sonra m8 ve m9 da rezil oldu. şimdi 10 ya tamam ya devam telefonu filan diyorduk (2007den beri HTC kullanıyorum düzgün bişey çıkarmazsa meizu pro5 alacaktım) ki devam dedi ve baya iyi bi ürün çıkardı. kamerası ses kasa hepsi bir arada baya baya kaliteli bi ürün koydu ortaya. şimdi benim şunu alın demem doğru olmaz çünkü HTC beğenen biri olarak yanlı gibi görünürüm ama HTC hakikaten iç donanım olsun malzeme kalitesi olsun her daim geleceğin telefonlarını üretiyor. elimde hala eski telefonlarım duruyor 2007 üretimi DESİRE Z bile şuan tıkır tıkır çalışır durumda gerisini siz düşünün. 😀