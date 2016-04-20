HTC 10, Galaxy S7 ve LG G5 telefonları karşılaştırdık: HTC 10 da artık karşımıza çıktı ve maskülen metal kasasıyla, başarılı özellikleriyle piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan birisi. Bu sene de Android cephesinde “meydan savaşları” yaşanacak ve tabii ki karşımıza üç model çıkıyor: HTC 10, Samsung Galaxy S7 ve LG G5.

HTC’nin yeni amiral gemisinin karşısında yer alan Galaxy S7 ve LG G5 hiç de hafife alınacak telefonlar değiller. Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekranla ve 3000mAh bir bataryayla gelecek olan HTC 10‘un Galaxy S7 ve G5 ile olan kapışması merakla bekleniyor.

Peki siz okuyucuların bu konuda fikri ne? HTC 10 son derece başarılı bir telefon ama ya LG G5, ya da Galaxy S7? Siz hangisini tercih ediyorsunuz veya ederdiniz, sizce hangi telefon daha iyi? Yanıtlarınızı bize yorumlardan bildirin ve Cepkolik‘te birinciyi seçelim.

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