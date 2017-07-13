HTC 10 için yeni güncelleme geldi!

HTC, Birleşik Devletler’deki HTC 10 akıllı telefonuna yeni bir güncelleştirme getirmeye başladı. Şu an Amerika’daki sadece kilitli olmayan cihazlara gelen güncelleme, 2.50.617.2 sürümüne ve 277MB civarında ağırlığa sahip bir güvenlik güncellemesi.

Ayın güvenlik güncellemesinin tam olarak netliği belli değil – tweet açıkça Temmuz ayını söylüyor ancak takip eden yorumlarda kullanıcılar haziran güncellemesini rapor ediyorlar. Ayrıca, başka değişikliklerin ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktur.

@LlabTooFeR HTC 10 USA unlocked july update pic.twitter.com/0wi7rNAQ0t — Akif (@Akif_Karaca) 12 Temmuz 2017

Güncellemeyi aldınız mı? Bulduğunuz değişiklikleri aşağıdaki yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.