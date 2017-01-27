HTC 10 Nougat Güncellemesi Avrupa’nın Çoğunluğunda Durduruldu

HTC, cihazlarını Android 7.0 Nougat‘a yükseltmeye başlayan ve Kasım ayında HTC 10 amiral gemisi modeline güncelleme yayınlayan ilk firmalardan biri olmuştu. HTC Almanya, bu ayın başlarında yazılım hataları yüzünden HTC 10 modeline Nougat güncellemesinin durdurulduğunu açıkladı; ancak birkaç gün önce şirket Avrupa’daki yazılım güncellemesinin Birleşik Krallık’tan itibaren resmi olarak başladığını açıkladı.

Ancak bugün, HTC’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeler, güncellemenin tekrar durdurulduğunu açıkladı.

For HTC 10 users in mainland Europe, we’ve unfortunately had to pause the rollout as we look into a technical issue and work to correct it. — Graham Wheeler (@wheelergd) January 26, 2017

Wheeler, kararın belirtilmemiş bir “teknik sorun” nedeniyle yapıldığını ve güncellemenin tekrardan Şubat içerisinde başlamasını beklediğini söyledi.

Ancak Avrupa ülkelerinin çoğu HTC 10‘nun Nougat yükseltmesini beklerken, Wheeler İngiltere‘de güncellemenin devam edeceğini ve daha sonra Rusya, Türkiye ve Ortadoğu‘ya genişleyeceğini açıkladı.