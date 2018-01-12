HTC 10 Oreo güncellemesi yayınlandı ve kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Yazılım versiyonu 3.16.617.2 olarak gelen bu güncelleme Android 8.0 Oreo‘yu getiren önemli bir güncellemedir. Güncelleme boyutu 1.8GB olarak görünüyor. Telefonunuzun hafızasında yer açmanız ve şarjını %100 tutup güncellemeye başlamanız önerilir.

Tayvanlı şirket HTC 10, U11 ve U Ultra‘nın Oreo‘yu alacağını doğruladığında Ağustos ayında doğrulamıştı. Bunlardan U11 Oreo güncellemesi Kasım ayında kullanıma sunulmaya başladı. Şimdi de diğer model olan HTC 10 Oreo güncellemesi almaya başladı. Güncellemenin şu anda ABD’deki telefonlara ulaştığını bildiren haberler geliyor. Türkiye’deki telefonlar için de 1-2 gün içerisinde otomatik olarak bildirimin geleceğini düşünmekteyiz. Türk kullanıcılar olarak biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Teknolojik her gelişmeyi geç aldığımız üzere bu gelişme de sizlere geç ulaşacağa benziyor.