HTC 10 ve Motorola Droid Turbo 2 güvenlik güncellemesi alıyor

HTC 10 ve Motorola Droid Turbo 2 – ABD’de yeni güncellemeler almaya başladı. Güncelleme mayıs ayı için güvenlik düzeltmeleri getirirken, açıklamada yalnızca “en güncel Android güvenlik yamaları” diyor.

HTC 10 güncellemesi 250MB civarındadır ve Droid Turbo 2 yazılımı sürümü 25.201.6.kinzie_verizon.verizon.en.US olarak gelirken versiyon 2.48.617.11 olarak adlandırılmıştır.

Güvenlik düzeltme ekinin dışında başka hiçbir şey güncellemelere dahil edilmemiş gibi görünüyor. Genellikle OTA yayımlarında olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi zaman alabilir. Akıllı telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.