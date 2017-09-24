Birkaç gün önce Google, HTC ile yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Firma, personel ve uzmanlığa kendi el cihazları bölümünü genişletmek için 1,1 milyar dolar ödeyecekti. Bunlar heyecan verici haberler olsa da, HTC’nin daha parlak bir geleceğe doğru yola çıkmaya çalışarak yeni cihazlar üzerinde çalıştığı görülüyor.

Bu yılın başlarında HTC, U11 modelini açıkladı. Bu model satışlar konusunda firmanın yüzünü güldürdü ve seleflerinden daha fazla sattı. Şimdi, firmanın yeni bir şey üzerinde çalıştığı görülüyor; U11 Plus. Aynı özelliklere sahip gibi ancak 18: 9 en-boy oranlı bir ekran ile farkını ortaya koyuyor. Samsung ve LG‘nin en iyi telefonlarında da olan bu en-boy oranı bu yıl oldukça yaygın.

U11 Plus, aşağıdaki özellikleri sunuyor:

2880×1440 çözünürlüklü 5.99 inç QHD ekran

Qualcomm Snapdragon 835

4GB veya 6GB RAM

64GB veya 128 GB UFS 2.1 depolama alanı

8MP ön kamera ile 12MP arka kamera

QuickCharge 3.0

Edge Sense

IP68 Sertifikası

Belki de en ilginç bilgi bu cihazın mevcut tekliflerden daha düşük fiyatlı olması. HTC firmasının bu cihazla ilgili olarak Ekim ayından önce açıklama yapması bekleniyor.