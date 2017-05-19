HTC 20. yılını yayınladığı video ile kutluyor

En yeni telefon olan U11‘i piyasaya sunduktan günler sonra HTC, 20 yıllık rekabetçi mobil cihaz üretim işini kutlayan bir video yayınladı. Şirket, çoğu zaman diğer firmalara akıllı telefonlar ürettiğinden, HTC’nin birçok oyun değiştiren akıllı telefonun üretiminde yer aldığını fark etmemişsinizdir. Bu, ABD’de T-Mobile G1 olarak pazarlanan ilk Android destekli akıllı telefonunu da içeriyor.

2010 yılının başında Google, aslında HTC tarafından inşa edilen Nexus serisini piyasaya sundu. Nexus markalı cihazların tümünde, üreticilerin özel kullanıcı arayüzlerinin kullanımını ortadan kaldıran Android bulunuyor. Nexus cihazları, sonraki Android yapısına güncellenen ilk cihazlar arasında biliniyor. Öğrenmekten şaşkınlığınız olabilecek diğer telefonlar aslında HTC tarafından üretildi, Sony Ericsson Xperia X1 ve Google Pixel / Pixel XL

Bu hikayenin en üstünde bulunan video da HTC’nin birçok büyük başarıdan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Şirket, ilk 3G uyumlu telefonlardan birini ve entegre GPS özelliklerine sahip ilk akıllı telefonlardan birini üretti. Ve elbette, HTC ThunderBolt dünyanın ilk 4G özellikli Android telefonuydu. Yenilikler, dahili bir anten kullanan ilk metal telefon olan HTC One (M7) ile devam etti.

HTC, video üzerinde HTC’yi şöyle anlatıyor: “Hiçbir zaman bitmeyen bir uğraştır. Şirket, Vive’ı yaratmak için teknoloji, insanlık ve hayal gücünü bir araya getirdiğini, Sanal Yaşam sistemini yaşamak, öğrenmek, oynamak ve çalışma biçimimizi değiştirecek ve inan ” dedi.

HTC’nin ilk yirmi yılı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer ilgili cihazlarda muhteşem değişiklikler ve atılımlar gördü. Önümüzdeki yirmi yıl, daha da inanılmaz yenilikler getirebilir ve şirket, bu yeni ürünleri pazara sunmada büyük bir rol oynayan teknoloji firmaları arasına girmeyi umuyor.