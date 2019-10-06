HTC Akıllı Telefonları için Açıklama Yaptı

Android işletim sistemini ilk kullanan markalardan biri olmasına karşın, akıllı telefon satışları sürekli olarak aşağı yönde seyreden HTC, akıllı telefon satışlarında bir türlü başarı elde edemedi. Satışların bir türlü yükselmemesi ve sürekli olarak satışların düşmesi sonrasında gözler markaya çevrildi.

Akıllı telefon satışlarında %11’llk bir paya sahipken, şu sıralar listede bile yer almayan markanın CEO’su Yves Maitres, konuya ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Ünlü isim tarafından yapılan açıklamalar sonrasında akıllı telefonların geliştirme aşamasında strateji hatası yapıldığı kabul edildi.

HTC Yeniden Oluşum Sürecine Girebilir

CEO Yves Maitres, bir süre akıllı telefonlar üzerindeki yatırımlarını durdurduklarını belirtti. Yeni akıllı telefonları geliştirmek için yeteri kadar yatırım yapmadıklarını ve bu alandan uzaklaştıklarını belirten ünlü isim bir strateji hatasını işaret etti.

Zamanlama konusunda yanlış karar verdiklerini belirten ünlü isim, akıllı telefonlarda yeni teknolojiler sunmak yerine VR cihazları ile ilgilendiklerini açıklandı. Enerjisini VR cihazlara aktaran markanın haliyle yarışta geri düştüğünü gördük. Tabii ki bu durumda rakiplerin etkisi de oldukça fazla. Markanın rakipleri Huawei, Apple ve Samsung gibi devler.

Sürekli yeni bir akıllı telefon teknolojisi geliştiren markalara karşı sessiz kalmak zorunda kalan HTC, haliyle pazardaki yerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Üst üste 4 dönem zarar açıklaması yapan firmanın, yeni akıllı telefon modellerinde istenen başarıyı yakalayamaması nedeniyle yeniden zarar açıklaması yaptığını da ekleyelim.

Yeni modellerin de istenen değerleri elde edemediği görülüyor. Böylece marka 5.kez zarar açıklaması yapmak zorunda kaldı. Üst üste zarar açıklaması yapan markanın bundan sonraki süreçte akıllı telefonlara yeniden yönleneceği konusunda da sinyaller verilmiş durumda.

CEO Yves Maitres, zamanlama hatasının telafi edilebileceği yönünde açıklamalar yaptı. Ünlü ismin bu açıklaması da yeniden akıllı telefonlarına yönelme durumunun söz konusu olabileceğini ortaya koydu. Tabii ki yeni akıllı telefonlar ne zaman gelir ya da gelir mi bilinmez. Özellikle markanın amiral gemisi akıllı telefon modellerinde rekabet etmesi için ciddi bir yenilenme sürecine girmesi gerekiyor.