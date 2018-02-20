Google tarafından satın alınmasının ardından mobil yaşamına son vereceği düşünülen HTC, beklenenin aksine yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Amiral gemisi serisiyle devam edip etmeyeceği hala kesin olmayan markanın, bir yeni akıllı telefon modeli sunacağı ise neredeyse kesin. Markanın sunacağı bu yeni model ise HTC Desire 12 serisi olacak.

Amiral gemisi olmasa bile amiral gemisi modellerinin geleceğini doğrulayan seri olarak karşımıza çıkan HTC Desire 12 için ilk teknik özelliklerde ortaya çıktı. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında kullanacağı sistemin ise kutu arkası görselleriyle beraber ortaya çıktığını ekleyelim. Yani biraz daha kesin bir sonuç elde edilmiş demek yanlış olmayacaktır.

HTC Desire 12 Ne Gibi Farklar İle Geliyor?

Uygun fiyatlı akıllı telefon sınıflarına dahil olduğunu görmenin mümkün olacağı HTC Desire 12, baştan işlemci serisinde farkını gösterecek MediaTek işlemcileri kullanması beklenen akıllı telefonların toplamda 4 çekirdeğe sahip olan işlemcilerinin hız değeri bilinmiyor. Bunun dışında telefonların 5.5 inç ekran boyutuna sahip olduğunu göreceğiz.

HD+ çözünürlük değeriyle beraber geleceği bu sayede geniş ekran formatını sunacağını anladığımız akıllı telefonların, 12 MP değerinde arka kamerası ve 5 MP değerinde ön kamerası bulunacak. 2.730 mAh değerinde bataryaları ve çift Sim kart desteği gibi artıları bulunacak olan akıllı telefonların, 4G destekli olacağını da göreceğiz.

Bu değerlerle beraber, yeni modellerin fiyatlarının nasıl olacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Henüz ortaya çıkmamış bir bilgi olsa da bu serilerin fiyatlarının diğer modellerin çok daha altında olması olası. Özellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için düşünüldüğünde, HTC serisinin uygun fiyatlı alternatiflerinden biri olacağı kesin.

Ayrıca amiral gemisi modelini işaret eden ilk akıllı telefon. HTC akıllı telefon adlarını görmeye devam edeceği orası kesin. Yeni serilerin gelecek olması, Google satın almasından sonra da beklenenin verileceğini gösteriyor. Bir süre daha HTC adını duymaya devam edeceğiz.