HTC Desire 12 ve onun daha büyük ve daha güçlü bir kardeşi olacak HTC Desire 12 Plus özellikleri bugün sızdırıldı. 18:9 ekranlara sahip her iki telefon da HTC‘nin yeni premium tasarımı ile alt sınıf telefonlara yeni bir soluk getirecekler.

Plus modelinde 5,99 inç LCD ekran var ancak 720 x 1,440 piksellik çözünürlüğü (268ppi) muhafaza ediyor. Bu, telefonun boyutlarını 158.2 x 76.5 x 8.4 mm ve 155 g boyutlarına getirmekte.

HTC Desire 12 Plus‘ın arkasında 13MP kamera ve ön tarafında ise 8MP selfie kamerası bulunuyor ve Plus modelinin kamera ayarlarının bazılarının yüksek olması bekleniyor. Bir diğer değişiklik ise bir MediaTek yonga setinden (dört çekirdekli bir işlemciye sahip) Snapdragon 450‘e (14nm’de oktak-çekirdekli A53) geçiş olarak görebiliriz. Plus modelinin diğer modelle aynı 3 RAM ve 32GB depolama alanı olacak.

Desire 12 Plus‘ın 2965mAh bataryası ile Fast Charge 3.0‘ı var. Ancak birlikte verilen şarj aleti yalnızca 5A’da 1,5A olarak derecelendirildi bu da hiç iyi değil.

HTC Desire 12 Plus Çıkış Tarihi ve Fiyatı

HTC‘nin bahar aylarında yeni Desire çiftini tanıtmasını bekliyoruz. Fiyatlandırma konusuna dair henüz herhangi bir haber yok. Ancak bu iki modelin de uygun fiyatlı olacağını düşünüyoruz.