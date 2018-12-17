Bu gün gündemde sadece Huawei‘nin düzenlemiş olduğu etkinlik düşünülürken şaşırtıcı bir şekilde, HTC yeni bir telefon duyurusuyla karşımıza çıktı. U12 Life modeli ile aynı tasarım diline sahip yeni Desire 12s. Ancak resmi web sitesi ekran kalitesi hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bu yüzden parlak ve mat plastiklerin bir kombinasyonunun olduğu teknik çizimleri aşağıda görebilirsiniz.

Telefonun özelliklerini değerlendirecek olursak ön tarafta, 720×1440 piksel çözünürlüğe sahip HD+ ekran yer alıyor. 18:9 en boy oranı ile 5.7 inçlik boyuta sahip. Ekranın üzerinde her hangi bir çentiğin olmamasına rağmen, en boy oranını artıran yan çerçeveler oldukça incedir. Üst ve alt taraflarında biraz daha giriş seviyesinde ki akıllı telefon gibi geniş bir çerçeve kalınlığı bulunuyor.

Desire 12s – Özellikleri

Donanımsal açıdan yeni Desire 12s modeli, Snapdragon 435 yonga seti ile destekleniyor. 2 farklı sürüm seçeneği var. 3GB RAM ve 32GB depolama veya 4GB RAM ve 64GB depolama ile piyasalardaki yerini alacak. Her iki sürümde de bir microSD kart yuvası mevcut.

Arka tarafında bir çift kamera gibi görünen bir kamera kurulumunu yer alıyor. Ancak gerçekte ise sadece bir kamera ve LED flaşa sahip. Arka kemara f/2.0 diyafram aralığına sahip 13 megapiksellik bir sensördür.

Hemen altında ise bir parmak izi okuyucu ön plana çıkıyor. Cihazın ön kısmında ise f/2.2 diyafram açıklığı bulunan bir başka 13MP’lik kamera var.

Desire 12s modeli, hızlı şarj teknolojisine sahip olmayan 3.075 mAh bataryata sahip. İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo tabanlı HTC’nin Sense UI arayüzünü kullanır.

Desire 12s – Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Telefonun sürümlerine göre fiyatları;

4GB RAM ve 64GB depolama sürümü: 225 Dolar,

3GB RAM ve 32GB depolama sürümü: 195 Dolar

olarak belirlenmiştir.

Renk seçenekleri arasında Siyah, Gümüş ve Kırmızı olarak 3 farklı renk bulunur. Şimdilik sadece Tayvan’da satışa sunuldu. Ancak kısa bir süre sonra dünya genelinde ki pazarlarda yerini alması muhtemel.