HTC Desire 19s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon üretimine devam edip etmeyeceği tartışmaları süren HTC, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Sürpriz bir şekilde yeni akıllı telefon tanıtımı yapan marka, uygun fiyatlı bir seriyi ortaya çıkardı. HTC Desire 19s adıyla gelecek olan yeni akıllı telefonların tüm özelliklerine bakalım.

HTC Desire 19s Tasarım Detayları

Yeni akıllı telefon modeliyle HTC, sonunda yeniliği yakalamış gibi gözüküyor. Çerçeveli bir tasarım kullanan eski modellere göre bu seride çok daha ince çerçevelere yer verilmiş. Su damlası çentik alanının kullanıldığı akıllı telefon, arka kapak kısmında da başarılı bir tasarıma sahip.

Telefonun 2 kamerasının yer aldığı bir kamera alanının köşeye yerleştirildiğini ve hemen altına da üçüncü kameranın eklendiğini görüyoruz. Eski Google Pixel modellerinde olduğu gibi iki parça şeklinde bir tasarım sunan model, parmak izi sensörlerini de arkaya yerleştirmiş.

HTC Desire 19s Özellikleri

Telefonun tasarımı bir yana Desire 19s özellikleri için de standart bir serinin sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu modelde yer verilen ekran boyutu 6.2 inç olarak karşımıza çıkıyor. 720 X 1520 piksel çözünürlük değeri sunulacak olan akıllı telefonun işlemci bölümünde de MediaTek Helio P22 serisi tercih edilmiş. Fiyatı aşağı çeken işlemcinin yanında ise 3 GB RAM miktarı söz konusu.

32 GB depolama alanının da sunulduğu akıllı telefonun 1 TB depolama alanına kadar yükseltilebilir bir hafıza sunduğunu da ekleyelim. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise HTC Desire 19s modelinin 13 MP ana arka kamera ve 5 MP ikinci kamerası öne çıkıyor. Bu kameralara ek olarak 5 MP değerinde üçüncü bir kamera daha var.

Ön kamera kısmında ise çentik alanının içerisine yerleştirilen tek bir kamera var. 16 MP değerinde tek ön kamera, portre modu gibi artılar içeriyor.

3850 mAh değerinde bataryası, 10W hızlı şarj desteği, Android Pie işletim sistemi üzerinden hazırlanmış olan HTC Sense UI yazılımıyla beraber HTC Desire 19s fiyatı, 196 dolar olarak açıklandı. Telefonun Tayvan’da satışa çıktığını belirtelim.