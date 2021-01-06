HTC Desire 21 Pro, Kanlı Canlı Görüntülendi!

Geçen yıl HTC, orta sınıf özelliklere sahip Desire 20 Pro ve Desire 20+ adlı iki Desire akıllı telefonunu duyurdu. Görünüşe göre Tayvan merkezli şirket, şimdi ise HTC Desire 21 Pro 5G adlı yeni bir Desire markalı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefonun canlı görüntüleri, HTC Desire 21 Pro‘nun tüm açılardan tasarımını ortaya çıkarıyor. Geçen ay resmiyet kazanan HTC U20 5G’den sonra Desire 21 Pro, markanın ikinci 5G’ye hazır telefonu olacak.

Canlı çekimlerde görüntülenen HTC Desire 21 Pro 5G yeşil renkli bir kasanın içine yerleştirilmiş gibi görünüyor. Cihazın sağ kenarı, bir parmak izi tarayıcısı ile entegre edilmiş bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu ile donatılmış. Telefonda 3,5 mm ses girişi olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Ön tarafta, telefonun üst orta kısma yerleştirilmiş bir delik bulunan bir ekran bulunuyor. Cihazın arka panelinde dört kamera ve bir LED flaş barındırıyor gibi görünen dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü yer alıyor. Kamera muhafazasına kazınmış metin, ana kameranın 48 megapiksel bir kameraya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Anlık görüntülerden biri, Desire 21 Pro 5G hakkında birkaç önemli bilgiyi de ortaya koyuyor. Model numarası “2QAG100” olan telefon çift SIM bağlantı desteği taşıyor. Cihaz, Android 10 işletim sistemi ile destekleniyor. Cihazın diğer özellikleri de hâlâ gizli. Umarım, yeni raporlar, cihazın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabilir.