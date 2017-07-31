HTC Ekstra Sensörlere İhtiyaç Duymayan VR Başlığı Üzerinde Çalışıyor

VR başlıklar kesinlikle ilginç bir ürün ancak, odanın içine birden fazla sensör yerleştirirken kulaklığa birkaç kablo bağlamanız gerektiği gerçeği daima bulunmakta. Deneyiminizi değiştiremeyen aksesuarlar olsa da, HTC, Qualcomm ile Çin’e özgü Vive Standalone olarak adlandırılan bir Vive başlığı üretmek için ortak çalışıyor gibi görünüyor.

Başlık, HTC’nin Viveport platformundan uygulamalar çalıştıracak ve bir Snapdragon 835 işlemciden güç alacak. Qualcomm işlemci, hareketi cihazdan izleyebilme olanağı sunuyor ve harici sensörlere bağlı kalmıyor. Bir oda kurma ve bir bilgisayar kurma zorunluluğu olmaksızın kaliteli VR deneyimlemek isteyenler için kesinlikle heyecan verici bir haber olsa da, firma fiyat, teknik özellikler açısından veya piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda bilgi vermedi.

HTC cihaz hakkında ChinaJoy Fuarı‘nda biraz bilgi paylaştıysa da önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi alabileceğimiz kesin.