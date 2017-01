HTC En Yeni Amiral Gemisi Telefonları için Nougat Güncellemesini Yayınlamaya Başladı

HTC‘nin Android Nougat güncellemesini çıkarma vakti geldi. Tayvanlı teknoloji devi Android 7.0‘ın geleceğini duyurduğundan beri bunu bekliyorduk. Bazı HTC çalışanları, iyi haberi paylaştı ve HTC 10, HTC One M9, HTC 10 Lifestyle (EU) ve HTC One A9 için Nougat güncellemesinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

HTC 10, geçtiğimiz yılın Kasım ayı başlarında ABD’de zaten Nougat güncellemesi almıştı, ancak şu an diğer modellerde güncelleme almaya başladı. İngiltere’de HTC 10s yeni güncellemeyi almaya başladı. HTC EMEA‘nın Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeler’e göre diğer bölgelerde kısa süre içerisinde güncelleme almaya başlayacak. HTC One M9‘un da Android 7.0 Nougat, en yeni Android güvenlik güncelleştirmelerini ve birkaç sistem geliştirmesini sağlayan bir yazılım güncellemesi aldığı da bildirildi.

Mobil topluluğun en sevdiği kaynak LlabTooFeR, HTC 10 Lifestyle modelinin Avrupa versiyonun da aynı güncellemeyi alacağını tweetledi. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha benzer güncellemelerin çıkacağını bilinmekte ancak şimdilik HTC’den sadece bu haberler gelmekte.