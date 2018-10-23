Kötü günler geçiren HTC için bir süredir yeni bir akıllı telefon üretimi yapılacağı iddiaları var. Markanın yeni akıllı telefonlarının güvenlik odaklı bir model olacağı ve blockchain telefonu olarak geleceğini biliyorduk. Daha önce bu model için birçok haberin paylaşımını yapmıştık. Tüm iddialara ve ortaya çıkan görsellere karşı HTC Exodus 1 modeli resmi olarak ise duyurulmamıştı.

Yani böyle bir telefon bekliyorduk ancak ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Şimdi ise HTC Exodus 1 akıllı telefonlarının resmi olarak duyurusu yapıldı. Yeni akıllı telefonlar hakkında önemli detaylarda ortaya çıkmış oldu.

HTC Exodus 1 Nasıl Bir Telefon?

Özellikleri ve tasarımından çok, bu model için güvenlik özellikleri konuşulacak. Sanal para işlemleri için özel bir bölüme sahip olan telefon, özel bir alan sunuyor. Bu özel alana Android işletim sisteminin herhangi bir erişimi söz konusu değil. Kullanıcı verileri, sanal para işlemleri, diğer para işlemleri, diğer tüm kişisel veriler blok zinciri temelli bu alanda tutuluyor. Dediğimiz gibi bu alana Android işletim sisteminin de herhangi bir erişimi bulunmuyor.

Bu alana erişim sağlamak için Zeon adından yeni bir API geliştirildiğinden de söz ediliyor. Telefon çıkış yapana kadar API için geliştirmelerde devam edecek. Bu sistem için özel uygulamaların geliştirilmesi ve kişisel verileri korumak için daha başarılı sistemlerinde sunulması bekleniyor.

HTC Exodus 1 akıllı telefonlarının teknik kısmına geçtiğimiz zaman, amiral gemisi özellikleri görülüyor. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan akıllı telefon, beraberinde 6 GB RAM bellek sunuyor. 128 GB depolama alanı ile desteklenen modelin kameralar kısmında da çok önde bir seri olduğunu söylemek yanlış olur. 16 MP değerinde çift arka kamera ve 8 MP değerinde ön kamerasıyla gelen model, sınırlı sistem özelliklerine sahip.

Ekran kısmında da 6 inçlik bir panel kullanıldığını ve 1440 X 2880 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük değerine yer verildiğini ekleyelim.

Tüm bu özelliklerle beraber HTC Exodus 1 akıllı telefonlarının Aralık ayında kullanıcılara ulaşmaya başlayacağı belirtiliyor. Şu an için 34 ülkede ön siparişler başlamış durumda ve yaklaşık 960 dolar gibi bir satış fiyatından söz ediyoruz. Detaylar zamanla gelmeye devam edecektir.