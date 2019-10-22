HTC Exodus 1s Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefon dünyasının en eski markalarından biri olmasına karşın, son günlerde istediğiniz almayan HTC, akıllı telefon satışlarında yere çakıldı. Markanın yeni akıllı telefonlarında bir türlü istenen satış rakamlarını elde edememesine karşın sürekli zarar açıklaması da yapması dikkat çekti. Bu durumu değiştirmek isteyen marka özel seri akıllı telefonlar hazırlamaya başladı. Son olarak HTC Exodus 1s modeli duyuruldu.

Kısa süre önce duyurulan HTC Exodus 1 akıllı telefon modelinin güncellenmiş bir versiyonu olarak duyurulan yeni akıllı telefon, bazı önemli artılarla beraber geliyor. Hemen güncellenmiş seri olan HTC Exodus 1s modeli için detaylardan söz edelim.

HTC Exodus 1s Tüm Özellikler

Yeni akıllı telefonun yine dikkat çeken bir tasarımı var. Kripto para birimi için özel olarak hazırlanmış olan akıllı telefonun tasarım kısmında da bunu yansıtan detayları var. Yine telefonun arkasında kamera ve hemen altında da parmak izi sensörleri bulunuyor.

Yeni akıllı telefon modelinde kripto paralar için özel bir teknoloji bulunduğunu da ekleyelim. Telefon sanal para transferi yapabiliyor, satın alma ya da satma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında merkezleşmemiş sosyal medya uygulamaları da dikkat çekiyor.

Yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde yer alan teknik özelliklerden de söz edelim. Telefonun içerisinde Snapdragon 435 işlemcileri yer alıyor. Giriş seviyesi işlemcilerin öne çıktığı akıllı telefonların RAM kısmında ise 4 GB RAM dikkat çekiyor.

5.7 inç ekranların kullanıldığı akıllı telefonlarda 13 MP ön ve 13 MP değerinde arka kamera bulunuyor. 64 GB depolama seçeneğinin de yer aldığı akıllı telefonun batarya kısmında ise 3000 mAh değerinde bataryası dikkat çekiyor.

Şifreleme özellikleri için özel bir alanla beraber gelen akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 8.1 olarak açıklandı. Tüm bu özelliklerle beraber HTC Exodus 1s akıllı telefonlarının fiyatı ise 250 dolar olarak açıklandı. Ana modele göre çok daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu modelin markanın satışlarına nasıl etki edeceği ise tam bir soru işareti.