HTC Halfbeak Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı saat pazarında ciddi bir düşüş yaşayan HTC her ne kadar sanal gerçeklik teknolojisine giriş yapmış olsa da markanın akıllı telefon alanında istediği başarıyı yakalayamamış olması HTC’nin yine zarar etmesine neden olmuştu. Toplam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşayan markanın yaşadığı düşüş sonrasında ise son 11 yılın en düşük gelirlerini elde ettiği de açıklanmıştı. Tüm bunlarla beraber marka ise eski günlerine geri dönebilmek için şimdilerde sıkı bir çalışma yapmaya başlayan markanın bir sonraki hamlesi ise akıllı saatleri oldu. HTC Halfbeak adı verilen saatlerin ilk özellikleri ise ortaya çıktı.

HTC Halfbeak İçin Düşünülen Tüm Özellikler

Markanın akıllı telefon serilerinden sonra ilk akıllı saat modeli olacak olan HTC Halfbeak ilk model olmasının verdiği ağırlıkla beraber şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki saatin belli olan ilk özellikleri neler?

Dairesel Çerçeveli Tasarım

Genel olarak HTC Halfbeak akıllı saatlerinin oval akıllı saat serilerine benzer bir seri olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Samsung Gear S serilerinde olduğu gibi dairesel bir tasarım ile beraber gelen akıllı saatlerinin bunun dışında geniş çerçevesi ve içe dönük ekranlarıyla da tasarım konusunda beğeni topladığını da belirtelim.

Genel olarak kayışlarının farklı seçeneklerle beraber renklendirileceği belirtilen HTC Halfbeak akıllı saatlerinin bu sayede tasarım açısından rakip akıllı saat firmalarından da geri kalmayacağı düşünülüyor. Tabi şu an için sadece konsept görsellerin yayınlanmış olması henüz söz konusu saatin tasarımı konusunda farklılıklar ve değişimler oluşturabileceğini de gösteriyor.

HTC Halfbeak İçin Beklenen Özellikler

Tasarım konusunda saatin belli başlı detaylarının görüntülerle beraber ortaya çıkmasının dışında saatlerin nasıl özelliklere sahip olacağı ve nasıl bir teknoloji getireceği konusunda da belli başlı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Akıllı saatin bu noktada ilk olarak sıfır hatalı olacağı düşünülen kalp atış ritmini ölçen sistem ile beraber geleceği düşünülüyor. Standart kalp atış hızı ölçer sensörler mi yoksa yeni bir akıllı saat sensörü mü akıllı saatlerle beraber gelece bilinmez ama sistemin hata payının sıfıra yakın olması bekleniyor.

Bunun dışında görsellerle beraber ekran sistemleri ve çözünürlükleri de ortaya çıkan akıllı saate dairesel tasarım nedeniyle 360 X 360 çözünürlük değeri benimsenmiş durumda. Dairesel tasarım için oldukça ideal bir çözünürlük değeri olarak gösterilen çözünürlüğün yanı sıra saatin yansımasız ekran paneli barındıracağı da belirtiliyor. Bu sayede güneşli havalarda bile akıllı saatlerin çok daha rahat bir şekilde kullanılabileceği de düşünülüyor.

Yeni Seri İşletim Sistemi

Şu an için testlerine devam edildiği belirtilen HTC Halfbeak akıllı saatlerinin belli olduğu düşünülen bir diğer detayı ise içerisinde yer alan işletim sistemi. Android Wear 1 serisi ile beraber çıkış yapacağı düşünülse de bunun dışında serinin Android Wear 2.0 ile beraber geleceği de düşünülüyor. Yeni işletim sistemi güncellemesi ile beraber mi yayınlanacak yoksak ilk işletim sistemiyle mi yayınlanacak bilinmez ama mutlaka yeni güncellemelerin akıllı saate geleceği de düşünülüyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda HTC Halfbeak için hemen hemen hiçbir bilgi bulunmamakta. Fakat denemelerin başladığını düşünecek olursak yeni akıllı saatlerin çok kısa bir süre içerisinde yayınlanabileceği de düşünülüyor. Tabi ne kadar fiyat ile gelir orası kesin değil.