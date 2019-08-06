HTC İngiltere’de Akıllı Telefon Satımını Neden Durdurdu?

Tayvan merkezli bir teknoloji ürecitisi HTC, son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında iyi bir performans sergilemedi. Şimdi de HTC’nin bir patent anlaşmazlığıyla sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Bu patent sorunu nedeniyle, şirket şimdi tüm akıllı telefonlarını İngiltere’den çıkarmayı düşünüyor.

Fikri mülkiyet lisanslama ve Araştırma ve Geliştirme konusunda uzmanlaşmış IPCom GmbH & Co. KG adlı İngiltere merkezli bir şirket, HTC’nin patent anlaşmazlığı konusundaki sorunuyla mücadele ediyor. Bu özel yasal anlaşmazlığın detayları çok ilginç değil.

Münih merkezli Ipcom, bu yılın başlarında herhangi bir geçici çözüm bulunmadığını gösteren testler yaptığını iddia etti. IPCom şimdi, HTC’nin “kurallara uymadığını” ve “bir Birleşik Krallık mahkemesi kararını ihlal ederek yasalara aldırmadığını” iddia ediyor.

Bununla birlikte, HTC sözcüsü BBC’ye, “Üçüncü bir tarafın tek bir telefon modeliyle ilgili ihlal talebini proaktif olarak araştırdığımızı” söyledi. Bu arada, HTC’nin web sitesi artık tüm akıllı telefonları stokta yok sayıyor. Ancak Amazon İngiltere’de hala birkaç model kaldı. 5G yönlendirici ve sanal gerçeklik kulaklıkları içeren HTC’nin diğer ürünleri satışta kalıyor.

HTC’nin akıllı telefonlarının yapım kalitesi ve tasarımı, hoparlörler ve kullanıcı arayüzüyle bilindiği bir zaman vardı. Ama artık böyle değil. Sorunlar devam ederse birçok ülkede şirket ürünlerini geri çekecek.