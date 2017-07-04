HTC Ocean Life özellikleri belli oluyor

HTC‘nin U serisi yeni bir üye alacak, belki de U Play’in takipçisidir. “Ocean Life” kod adlı yeni telefon 5.2″ 1080p ekrana sahip olacak, ancak Play’in Helio P10‘u yerine yeni Snapdragon 660 yonga setini kullanacak.

Yeni HTC akıllı telefon, U11‘in basınca duyarlı kenar özelliği olan Edge Sense‘nin yanı sıra HTC USonic (USB-C kulaklıklar ve 3.5 mm’lik bir soket yok) ile donatılmış olacak. HTC Ocean Life, Bluetooth 5.0’ı ilk kullananlar telefonlar arasına girecek. (Galaxy S8 serilerinde mevcuttu)

Kamera ayarı ön ve arka U Play‘in 16MP sensörlerine benzer. Bununla birlikte, daha yeni olan Android 7.1.1 ve Sense 9.0 yazılımlarıyla gelecek ve pil kapasitesi 2,600mAh seviyesinde olacak.