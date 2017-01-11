HTC Ocean Note’un Fotoğrafları Sızdı!

HTC‘nin 12 Ocak tarihinde, yani yarın düzenleyeceği basın toplantısında en az bir yeni akıllı telefon modelini tanıtacağı tahmin ediliyor. Son söylentilere bakılırsa HTC‘nin yarınki etkinlikte Ocean Note isimli akıllı telefonunu görücüye çıkartacağı kesinleşti. Hatta bu cihaza ait fotoğraflar bile Weibo üzerinden paylaşıldı.

İşin aslı sitemizi takip edenler Ocean Note ismine hiç de yabancı sayılmazlar. Daha önce de HTC‘nin bu isimde bir telefon tanıtacağına yönelik haberler sitemizde yayınlanmıştı. Ancak Ocean Note‘un büyük ekranlı bir phablet modeli olacağını ilk kez öğreniyoruz. Aşağıda yer alan fotoğraflarda Ocean Note‘un nasıl bir tasarıma sahip olacağını yarınki etkinlikten önce siz de görebilirsiniz.

U Ultra ismine de sahip olacağı konuşulan Ocean Note‘un arka tarafında tamamen cam malzeme kullanılacak. Ön yüzde ise parmak izi okuyucusu yer alacak. Ekranın üstündeki bölümde ise daha önceden LG V serisi akıllı telefonlarında örneğini gördüğümüz minik bir ekran konumlandırılacak. Bu ekran üzerinde popüler sosyal medya ağlarına hızlı erişim sağlanabilecek.

Yine fotoğraflara bakılırsa 3.5 mm’lik kulaklık girişinin iptal edildiği bilgisine ulaşıyoruz. Aralarında mavi ve grinin de yer aldığı farklı renk seçenekleri ise cabası.

Teknik özellikleri bilinmiyor

Ne yazık ki HTC Ocean Note‘un teknik özelliklerine dair elimizde hiçbir bilgi yok. Ancak bazı haber sitelerinde 6 inçlik QHD ekrana sahip olacağı, Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM‘le geleceği şeklinde iddialar var.