HTC One M9 Android Nougat 7.0 Güncellemesi Türkiye’de Başladı

HTC 10, Android Nougat’ı güncelleme konusunda Avrupa’daki sorunlardan adil bir pay aldı; açılış, ardından durduruldu, daha sonra geçen ay bir kez daha duraklatıldı. Şu an maalesef halen duraklatılmış durumda.

Ancak, şirket, One M9 için Nougat güncellemesinin şimdi çıkacağını duyurduğu için, bugün o bölgede HTC’den iyi haberler çıkıyor. Bu güncelleme Avrupa, Türkiye ve Güney Afrika’dan satın alınan cihazlara geldi. Daha fazla ülke ve bölgede yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Bildiğiniz gibi, ABD’de satın alınan sim kilitsiz cihazlar, geçen yıl aralık ayında aynı güncellemeyi almıştı.

Bilgi, HTC‘nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeler’in Twitter hesabından doğrudan geldiğinden, olabildiğince resmi bir konudur. Ayrıca önümüzdeki günlerde HTC 10 için güncellemenin yeniden yayınlanması ile ilgili bazı haberler sunmaya söz verdi. Umarım iyi bir haber olacaktır, ancak beklemek ve görmek zorundayız.