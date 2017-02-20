HTC One X10 Canlı Görüntüsü Yayınlandı

2017’nin başında bir 5.5″ HTC One X10 hakkında bir sızıntı paylaştık. Telefonun Mediatek Helio P10 tarafından desteklendiği iddia edildi, 16.3 MP’lik bir ana kameraya ve ön tarafında herhangi bir fiziksel düğme bulunmayan sırt üstündeki dairesel bir parmak izi algılayıcısı bulunuyor. Ve son sızdırılmış görüntüler bunu kanıtladı.

Resimler çift LED flaşlı, yuvarlak parmak izi algılayıcısı ve ses yükselticisi ile birlikte sağ tarafta bir güç düğmesi bulunan arka tarafta tek bir kamera bulunan bir cihazı (P10 çift kam kurulumunu desteklemez) ortaya çıkarmaktadır. Ekran 5.5″ Full HD ve altında 3GB RAM var.

Sızıntılar, yaklaşık 174 dolar civarında bir fiyat öngörmektedir. Bu bilgi doğruysa, HTC zaten yığınlanmış “ucuz ve yeterince iyi” pazar için Meizu ve Xiaomi gibi markalarla rekabet etmeye çalışabilir.