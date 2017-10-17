HTC, Taipei’de 2 Kasım’da Düzenlenecek Etkinlik İçin Davetiye Gönderiyor

Çoğu akıllı telefon üreticisi, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Galaxy Note 8, Pixel 2 gibi amiral gemilerini zaten piyasaya sürdü. Bununla birlikte, HTC‘nin Google ile olan anlaşmasına rağmen, hala bir sürpriz var gibi görünüyor.

Şirket, 2 Kasım‘da Taipei‘de gerçekleşecek bir etkinlik için basın davetleri gönderdi. Şirket, etkinlikle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da, yeni U serisi akıllı telefonu piyasaya çıkarmayı ima eden davette (aşağıda gösterildiği gibi) büyük “U” yu görmezden gelmek oldukça zor.

Hatırlayamıyorsanız, geçmişte Tayvanlı şirketin çerçevesiz 18: 9 oranlı bir ekrana sahip olduğu iddia edilen HTC U11 Plus üzerinde çalıştıklarına dair söylentiler bulunmakta. Tasarım konusunda, telefonun HTC U11 ile aynı tasarım ipuçlarını taşımasını bekleyebiliriz. U11 Plus ile şirketin Samsung ve LG gibi firmalarla rekabet edebilmesi için çerçevesiz ekranlar alanına girmesi bekleniyor.

Spesifikasyonlar söz konusu olduğunda söylentilere göre cihaz 1480 x 2880 çözünürlüğe sahip 5,99 inçlik bir ekranla ile birlikte gelebilir. Cihazda Snapdragon 835 işlemcinin 4GB veya 6GB RAM ile birleşmesi bekleniyor. Diğer söylentiler arasında 64 ve 128GB dahili depolama seçenekleri, 12MP arka kamera, 8MP ön kamerası, Edge Sense ve IP68 sertifikası yer alıyor. Ekran dışında HTC U11‘e kıyasla çok daha farklı görünmüyor.

Yine de, şirketin 2 Kasım’daki etkinliğinde bir çok şeyi öğrenebileceğiz.