HTC U 11 Edge Sense Uygulamasını Kullanacak

HTC‘nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan HTC U 11, Edge Sense olarak adlandırılan yepyeni bir özellik ile gelecek. – akıllı telefonun basınca duyarlı çerçevesini kullanarak. Dün, resmi bir HTC Edge Sense uygulaması kısa süre içinde Google Play Store‘da göründü ve cihaz özellik varlığını doğruladı.

HTC uygulamasını Google Play‘den çekerken, bazı ekran görüntülerini yine de görebiliriz.

Edge Sense yeni bir özellik olduğundan, özel uygulaması ilk önce “sıkıştırma kuvvetinizi test etmek” için kısa bir ders verelim. U 11’in çerçevesini sıkıştıracağınız ve mesaj oluştururken veya kamera uygulaması dahil olmak üzere çeşitli durumlarda telefonunuzdan çeşitli yanıtlar alabileceğinize inanıyoruz.

Elbette şu an Edge Sense‘in ne kadar iyi çalıştığını ve yeni telefonla etkileşim kurmanın kullanıcı dostu bir yolu olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama yakında öğreneceğiz.

HTC U 11 resmi olarak 16 Mayıs’ta (bu salı) açıklanacak ve HTC’nin bundan kısa bir süre önce satış yapmasını bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin.

HTC U 11 Edge Sense Görüntüleri