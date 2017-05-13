HTC U 11, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

HTC‘nin yaklaşmakta olan U 11 cihazıyla ilgili ayrıntılarda hala biraz bulanık sayılırsınız. Şimdi yeni bir raporda, HTC’nin kullanıcıları için beklenen tarih gözüktü. Yayın tarihi 19 Mayıs olarak belirlendi.

Adil olmak gerekirse, bu gerçek mağaza kullanılabilirliğinden ziyade, muhtemelen ön satış ya da tanıtım tarihini işaret ediyor. Ancak öyle bile olsa, HTC bu sefer sıkı bir program tutuyor gibi görünüyor. Kaynak, Tayvan dışındaki kullanıcıların Haziran ayında U 11’i alacaklarını da iddia ediyor.

U 11 kendisi için, HTC’nin yeni bir amiral gemisi teklifi yapacağını zaten biliyoruz. Üretici kayıtlara sadece oldukça şifreli bir söz takılıyordu; “360 derece gerçek canlı kayıt” ve bunun ötesinde değil. Neyse ki, U 11 için AnTuTu, Geekbench ve GFXBench listeleri zaten ortaya çıktı. Toplanabileceğimiz kadarıyla, telefona Qualcomm’un en son 10nm Snapdragon 835 yonga seti ve 4GB RAM ve 16GB dahili depolama birimi destekleniyor. Büyük olasılıkla geleneksel 16:9 en-boy oranı olan 5.5-inç, QHD panel kullanacak.

Diğer iddia edilen özellikler bir 12MP ana kamera ve bir 16MP selfie kamerası içeriyor. HTC Sense cihazda muhtemelen Android 7.1.1’in üstünde çalışacak. Ayrıca, IP57 su yalıtımı, HTC BoomSound, parmak izi okuyucu, 3.000 mAh pil üzerinde QuickCharge 3.0 ve 3.5mm ses çıkışı yok. Ancak, bütün özellikler sızdırılmış olmasına rağmen, U 11 hala gizemini koruyor. Daha önce bahsettiğimiz “360 derece gerçek canlı video kaydı” var, aynı zamanda bir hareket tanıma çerçevesi olarak tanımlanan şey. Görünüşe göre telefon oldukça başarılı ve iddialı özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Yaklaşık 659 Dolar fiyat ile beklenilenin biraz üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’deki yaklaşık fiyatı 3.000 TL civarında olması bekleniyor. Yine de, HTC ilgi çekici ekstra özelliklerin listesini büyütmeye devam ederse, U 11 çıktıktan sonra rakip satış rakamlarını düşürmeye yardımcı olabilir.