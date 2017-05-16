HTC U 11 Özellikleri, Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Tüm Söylentiler

Güncelleme: Güvenilir sızdırmazlık yazarı Evan Blass’a göre, söz konusu cihaz HTC U değil, daha doğrusu HTC U 11 olarak adlandırılmayacak, bunun bir gelişme olup olmadığı tartışmaya açık. Aşağıdaki makale, yeni bilgileri yansıtacak şekilde düzenlenmiştir.

Çoğunuz inanmış olabiliriz, ancak U Ultra HTC’nin gerçek 2017 amiral gemisi değildi. İncelememizde “iyi” 7.2 derecelendirmesini verirken, kulaklık jakının atlanması, yetersiz bir pil yerleştirilmesi ve fiyatının çok yüksek olması gibi tartışılabilir bazı kararlar nedeniyle çoğu kişi o telefondan tam olarak memnun değildi. Ve bu sadece gündelik teknoloji meraklısınızdan şikayetçi değil; yakın geçmişte gösterdiğimiz keskin fiyat indirimlerinden yola çıkarak, bu sorunların satışları da etkilediği görülüyor.

Ancak bunun yerine, geleceğe bir göz atalım: HTC‘nin en yeni amiral gemisi yakında çıkıyor. Sızıntılara göre HTC U 11, maalesef daha iğrenç U Ultra / U Play tarzı pazarlamayı göreceksiniz anlamına geliyor. ‘Ocean’ kod adıyla bilinen cihazın eylül ayından bu yana varlığını biliyoruz, ancak o zamandan bu yana, size kolaylık olması için derlediğimiz bazı bilgiler öğrendik. O zaman göz atalım:

Tasarım

Muhtemelen HTC’nin iç tasarım komitesinin U 11’in görünümünü nasıl seçtiğini yansıtıyor – ancak bu mutlaka kötü bir şey anlamında değildir. Cepheden bakıldığında, cihazın ekranın altındaki kapasitif düğmelerin ortasına doğru geçen yıl ki HTC 10 ile hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Bununla birlikte, cep telefonunun ve kulaklığın boyutları küçültülmüş ancak telefona daha da zararsız bir görünüm verilmiştir.

Başka bir deyişle, LG G6 veya Galaxy S8‘in gösterişli cephesini almıyoruz. Bunun nedeni, muhtemelen telefonun kenarlarına basınç algılayıcılarının eklenmesidir, ancak bunu bir saniye içinde halledeceğiz. Her halükarda, HTC 10, herhangi bir hesapta kötü görünümlü bir cihaz değildi, bu yüzden HTC’yi en son amiral gemisi ile taklit etmek akıllıca bir işlemdir. Artı, en küçültülmüş çerçevelere karşı biraz gerileme gördük – bazıları telefonun kırılmaya daha eğilimli olmasını ve bazıları da aramayı sevmemesini sağlıyor – bu yüzden bu insanlar şirketin kararından memnun olmalı.

Arka taraf da HTC U Play‘in tasarımından büyük ölçüde ödünç alan benzersiz görünümlü değil. HTC logosu biraz daha aşağıya oturarak üst orta flaşlı tek sensörli bir kamera var. Arka plaka U serisinde bulunan diğer iki cihaz gibi – yani bir sev ya da nefret et durumu olan camdan yapılmış gibi görünüyor. U 11, kardeşleri gibi çeşitli renk seçenekleri ile gelir: beyaz, siyah, mavi, kırmızı ve gümüş.

Süper bir LCD panel kullanacak olan cihazın ekranında 5.2 inç HTC 10’lardan biraz daha büyük bir 5.5 inç varlığı söyleniyor ancak iki cihazın çözünürlüğü Quad HD‘de (1440 X 2560 piksel). Bunun anlamı, HTC’nin amiral gemisine daha uzun boy oranı koyarak takip etmeyi reddeden başka bir eğilim olduğu anlamına geliyor.

Kötü haber şu: Ancak şirketin akıllı telefonlarından 3,5 mm kulaklık jakını çıkarmaya karar vermesi iki katına çıkmış gibi görünüyor, çünkü tüm söylentiler şimdiye kadar HTC U 11‘de olduğu gibi. Bunun neden kullanıcı tarafından düşmanca bir karar olduğuna ilişkin ayrıntılara girmeyeceğiz. Ancak en azından, U Ultra ve U Play‘in aksine, kutuda 3,5 mm’lik bir USB-C adaptörü bulunacak.

Son olarak, telefonun IP57 sertifikası taşıdıklarını, yani iPhone 7 (30 dakika boyunca 1,5 metre’ye kadar) ile aynı su yalıtımına sahip olduğunu, ancak toz direncinin daha da kötü olduğunu biliyoruz. Ayrıca bölgeye bağlı olarak, tek veya ikili SIM modellerini de açığa çıkacak.

Cihaza son zamanlarda bir kez daha baktık, bu sefer @OnLeaks‘ın izniyle 3D render formunda. Video U 11 her yönden gösterişli kırmızı renkte gösteriyor. Aynı zamanda, telefonun meraklı yapısını, sıkışabilir çerçeve sayesinde altta 8 mm kalınlığında ve üstte 9,2 mm kalınlığında olduğu bildiriliyor.

Edge Sense

Ancak heyecan verici bir kısma girelim: HTC U 11 ile şirket, Edge Sense olarak adlandırılan ciddi ve yeni bir numara ile artık yenilik yapmadığını iddialarını reddetmek istiyor. Kısacası, bu cihaz tarafında kavrama, dokunma ve basıncı algılayabilen ve bu verileri çeşitli kullanım durumlarına uygulayabilen bir dizi sensördür. Özellikle, cihazın konsept videolarında geçtiğimiz yılın eylül ayında gösterildiği gibi cihazla ilgili duyduğumuz ilk şey oldu:

Daha sonra, önemli sızıntı uzmanı Evan Blass, özellik için olası kullanımlarını gösteren başka bir video da paylaştı:

Bununla birlikte, bu videolardan hiçbirinin U 11’in gerçekten nasıl göründüğünü göstermediğini, bunun yerine Edge Sense‘in neler yapabileceğini göstermesini not edin. Orada pek çok fikir var: bağlamsal uygulama içi jestler, müzik dinlerken ses seviyesini değiştirme veya kamera uygulaması içindeyken resim çekmek için cihazın kenarında belirli bir noktaya basmak gibi. Aygıtı sıktığınızda Samsung’un Edge UX‘e benzer bir araç ortaya çıkabilir; bu, telefon arayüzünün her yerinden uygulamaları kolayca açmanıza veya basit görevleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Ancak HTC U 11‘in Edge Sense‘in sunduğu tüm işlevselliğin göstergesi değil, cihazın basınç hassasiyetini hesaba katmadığı için sadece dokunmatik işlevselliğe odaklanıyor. Başka bir deyişle, bu videoların oluşturulması ile şimdi arasındaki çizginin altında bir yerde, U 11, sıkıştıklarında onu algılama yeteneği kazandı; bu da büyük olasılıkla videolarda görülemeyen bir takım yeni özelliklerle sonuçlanacak.

Ancak, tamamen yeni bir kullanıcı etkileşimi türü, başlangıçta biraz yıldırıcı görünüyorsa, korkmayın, HTC’nin Kenar Duyarlılığı uygulaması, bu özelliği derinlemesine açıklayan cutey, balon dolu bir öğretici içerecektir. Ayrıca, bu özellik, kamera, klavye ve hatta Google Assistant’ın (Sense Companion) dahi, farklı yollarla ve birden fazla uygulamada kullanılacakmış gibi görünüyor.

Donanım

Cihazın iç kısımlarına derinlemesine dalmak, Samsung Galaxy S8‘in ABD sürümü, Xiaomi Mi 6 ve Sony Xperia XZ Premium‘da da bulunabilen Qualcomm’un en son ve en iyi Snapdragon 835 ile güçlendirileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle benchmark savaşlarının tam anlamıyla yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Cihaz, ayrıca bir SD kart yuvası ve Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahip olacak.

Burada harika bir haber, telefonun görünüşte 4.000 mAh batarya ile donatılmış olması. Galaxy S8 + ve 3,500 mAh gibi diğer amiral gemileri ile karşılaştırıldığında bu büyük, ancak eklenen sensörlerin bunu reddedecek olup olmadığı görülecek. Yine de, Snapdragon 835, daha iyi güç verimliliği vaat eden daha küçük, 10 nm üretim sürecine sahiptir, bu nedenle iyimser kalmayı tercih ediyoruz. Talihsiz olan, cihazın su geçirmez olması nedeniyle, U Ultra ve U Play’de olduğu gibi pil de neredeyse değiştirilemez olacaktır.

HTC U11’in teknik özelliklerinde son zamanlarda sızıntı, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilerin çoğunu destekliyor gibi görünüyor, ancak bazı yeni bilgiler de sunuyor. En önemlisi, hem aygıtın RAM’i hem de dahili bellek, sırasıyla 6 GB ve 128 GB önerilen önceki söylentilere göre daha fazla gibi görünüyor. Tabii ki, farklı bölgelerde satılan iki farklı cihaz modelinin de olabilir, Galaxy S8 gibi, ancak geçmişte de HTC’den benzer bir hareket görmedik. Bunun dışında telefon yonga seti, kameralar, ekran, su geçirmezlik ve çift SIM desteği de eşleşiyor.

Aygıtın, HTC’nin simgesel BoomSound markasını da koruyacağını da görüyoruz, yani kulaklık HTC 10’da olduğu gibi ikinci bir hoparlör yerine kullanılacaktır. Ayrıca U 11, HTC ile birlikte gelen HTon’un USonic kulaklıklarını da destekleyecektir. U Ultra’nın çıkışı ve her kullanıcının tercihine göre benzersiz şekilde ayarlanabilen.

HTC U 11 üzerindeki kameralar U Ultra’daki konfigürasyonlarla neredeyse aynı. Arka tarafında 12 megapiksel çözünürlükte bir lens ve ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğe sahip bir lens var. Bununla birlikte, U 11’in Sony’nin IMX362‘sini arka tarafında ve IMX351’in ön tarafında yer aldığı söylenildiği için U Ultra’nın algılayıcılarından en az bir tanesi takas edilecek. Bu, arka kamera, gerçek yaşam performansı açısından konuşurken neredeyse anlık otofokusa çevrilecek olan Samsung’un amiral gemileriyle aynı Dual Pixel teknolojisini alacağı anlamına geliyor.

Muhtemelen açıkça görülebileceği gibi, şu anda popüler olan çift kamera kurulumundan hiçbiri burada olmayacak; bu da kimin sorduğuna bağlı olarak iyi veya kötü bir şey olabilir. Her durumda, HTC fotoğraf makinesini ciddiye alırsa (U Ultra’da olduğu gibi), o halde her şey güzel olmalıdır, çünkü görüntü kalitesi bir cihazın sahip olduğu sensör sayısından çok daha önemlidir.

En yeni sızıntılar telefonun fotoğraf makinesinin, kamera sensörünün içindeki daha büyük pikseller sunan HTC’nin UltraPixel teknolojisinin en son yinelemesini kullanacağını ve böylece daha iyi ışık kalitesinin elde edilmesini ve daha iyi görüntü kalitesinin elde edilmesini sağladığını düşündürüyor. Arka kamera bir f/1.7 diyafram sunarken ön yüzde f/2.0 olacak ve bu da arka lens f / 1.8 diyafram yerine U Ultra’dan biraz farklı. Ayrıca, telefonun büyük olasılıkla sensörün Çift Piksel teknolojisi için farklı bir marka olması “UltraSpeed ​​AF” sunması da söyleniyor.

HTC U 11‘in, Android’in Nougat 7.1 tabanlı Sense 9’u satın almasının bir sonraki sürümü ile birlikte gelmesi söz konusudur. Bunun dışında, yeni yazılım deneyiminin özellikleriyle ilgili pek az şey biliniyor, ancak her şey garanti altındadır. Tıpkı U Ultra ve U Play’de olduğu gibi, HTC’nin kendi makine öğrenme AI yardımcısının Sense Companion’ı içeride paketlemesini bekliyoruz. Bununla birlikte, HTC’nin Edge Sense’i yazılımında ne ölçüde kullanacağına bakılmakla birlikte, konsept videolarında gösterildiği gibi en azından temel özelliklerin gerçek hayatta bir görüntü oluşturacağını düşünüyoruz.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ne yazık ki, HTC U 11‘in piyasaya çıkış tarihi ile ilgili henüz bir şey duymamıştık. Bununla birlikte, 16 Mayıs olacak açılış tarihini biliyoruz. HTC’nin eski amiral gemisi sürümlerinden yola çıkarak, duyuru ve ulaşılabilirlik arasındaki zaman farkı iki ila dört hafta. Bu nedenle, telefonun haziran ayının başında ve ortalarında satışa çıkmış olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, ön siparişlerin 19 Mayıs’ta Tayvan’da ve muhtemelen dünyanın geri kalanında başlaması da söyleniyor.

Cihaz için en büyük potansiyel problem kesinlikle fiyattır. Önceki tahminlerimiz yaklaşık 700-800 dolar arasında değişirken, HTC’nin bulunduğu ülkenin yeni bir raporunda bunun U Ultra’dan daha ucuza sahip olabileceği söyleniyor. Kilitlenmemiş U Ultra şu an 750 $ ‘a, yani U 11 muhtemelen 700 $ civarında perakende satışa gidecek. Bu fiyat, 2017 amiral gemisi akıllı telefonları söz konusu olduğunda ders için hemen hemen eşit ve cihaza piyasada rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu da Türkiye’de yaklaşık 3.000 TL civarında olması demektir.