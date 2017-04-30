HTC U 11 Performans Testleri Ortaya Çıktı. İşte Beklenen Özellikler

Akıllı telefon dünyasına yeni amiral gemisi akıllı telefon modeliyle dönmeye hazırlanan HTC, geçtiğimiz günlerde yeni seri akıllı telefonları hakkında beklenen haberi verdi. Marka paylaştığı bir videoda yeni seri akıllı telefonlarının tanıtım tarihini belirtmiş oldu. Telefonlarını sadece bir sahnede kullanan markanın 16 Mayıs tarihinde düzenleyeceği tanıtım öncesinde ise yeni seri akıllı telefonların özellikleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. HTC U 11 akıllı telefonları için ortaya çıkan yeni özellikler neler? Bakalım.

HTC U 11 Tasarım Beklentileri

Yeni seri akıllı telefonların tasarım konusunda da ciddi değişimlerle gelmesi bekleniyor. Daha yuvarlatılmış köşelere sahip olması beklenen ve bunun yanında ekran kısmında da ekran çerçeve oranı daha yüksek olması beklenen akıllı telefonların yeni dönemin modası haline gelen kavisli ekranlarla gelip gelmeyeceği ise netlik kazanmış değil.

Ön ekranda köklü değişimlerin olmasının beklendiği akıllı telefonların Home tuşu gibi fiziksel tuşlara sahip olup olmayacağı konusunda da net bilgiler elde edemedik. Şu an için sadece telefonların son dönemin modasına uyarak daha kavisli bir tasarıma sahip olacağı düşüncesi hakim düşünce olarak öne çıkıyor. Ekran sistemleri beraberinde kamera yerleşimleri gibi detaylar tanıtımla beraber netlik kazanacak detaylar olarak gösterilebilir.

HTC U 11 Ekran Özellikleri İçin Beklentiler

Akıllı telefonların tasarım beklentilerinden sonra performans testlerine de yansıyan ekran özellikleri de oldukça konuşulacak cinsten. Öncelikle 5.5 inç ekran boyutuna sahip olması beklenen telefonların ekran kısmında ise OLED ekran kullanımı yapılması beklentiler arasında. Daha kavisli tasarım iddiası da bu noktada karşımıza çıkıyor.

OLED ekran kullanımı sayesinde telefonun biraz daha kavis kazanacağı düşüncesi dışında ekran çözünürlüğü kısmında ise 2K çözünürlük bekleniyor. QHD olarak bilinen çözünürlük değeri son yıllarda yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlandı. Özellikle amiral gemilerinde standart ekran çözünürlük değeri olarak gösterilen ekran çözünürlüğünün HTC U 11 serisinde de kullanılması gündemde.

HTC U 11 Performans Testlerine Yansıyan Teknik Özellikler

Gelelim yeni yayınlanan performans testlerinin sonuçlarında yer alan detaylara. HTC U 11 akıllı telefonlarının ciddi bir rekabet içerisinde gireceği kesin. Akıllı telefon modellerinde amiral gemisi serilerde çok ciddi bir donanım artışı söz konusu. Hem telefonların işlemcileri hem RAM bellek miktarları hem de depolama teknolojileri büyük oranda değişim gösterdi. Bilgisayarlara yetişen hatta geçen mobil işlemci modelleri gördük. Böyle bir ortama gelecek olan HTC U 11 akıllı telefonlarının mutlaka fark yaratmak için yüksek özelliklere sahip olması bekleniyor.

Zaten markanın akıllı telefon alanında yaşadığı düşüşü de düşünecek olursak bu beklenti oldukça normal karşılanabilir. Son yayınlanan HTC U 11 performans testleri sonuçlarında ise istenen değerlerin elde edildiği görülüyor. Telefonun Snapdragon 835 serisi işlemciler gibi maksimum güç değerine sahip olan işlemcilerle geleceğinin görüldüğü performans testlerinde 8 çekirdek işlemcilerin telefonu öne çıkaracağı kesin.

Bunun dışında yine testlerde 4 GB RAM bellek miktarı kullanılacağı görülüyor. 6 GB RAM bellekli model bulunacak mı bunu bilemiyoruz. Son olarak telefonların 64 GB depolama birimi teknik performans test sonuçlarında yer alan detaylar olarak dikkat çekmekte. Sadece bu özellikler bile HTC U 11 telefonlarının ne kadar iddialı olduğunun göstergesi.

HTC U 11 İşletim Sistemi, Pil Kapasitesi ve Kameraları Nasıl Olacak?

Telefonun uzun süredir konuşulan özellikleri arasında işletim sistemi ve kamera detayları da var. Bir kere amiral gemisi serisi olması HTC U 11 akıllı telefonları içerisinde Android Nougat işletim sisteminin yani son sürümün geleceğini doğruluyor. Bunun dışında pil konusunda ise 4000 mAh değerinde daha önce görülmemiş seviyelere yer verileceği görülüyor. Fakat bu özellikler doğrulanmadı. Bunların dışında kamera kısmında da 16 MP tek veya çift kesin olmamakla beraber arka kamera ve 12 MP değerinde ön kamera iddiaları mevcut kamera iddiaları.

HTC U 11 Telefonları Ne Zaman Gelecek?

Özellikleri büyük ölçüde belli olan akıllı telefonun tüm bu özelliklerinin doğrulanacağı tanıtım 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Tanıtımdan sonra ise telefonların ne zaman ne kadar fiyatla çıkış yapacağı açıklanacak. Tanıtım tarihinin belirtildiği videoyu aşağıda bulabilirsiniz.