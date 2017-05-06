HTC U 11 Render Görüntüleri Tasarımı Detaylandırdı

HTC bu sene akıllı telefon dünyasını sallayacağı bir model üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Markanın sanal gerçeklik teknolojisine yönelmesinden sonra akıllı telefon pazarının bir nevi ilgisiz kalmasıyla beraber bu alanda istediği gelirleri elde edemeyen marka dengeleri HTC U 11 akıllı telefonlarıyla değiştirmeyi planlıyor. Bu noktada yeni seri akıllı telefonların çok daha başarılı sistemlere sahip olacağını söylemek yanlış olmaz. Son olarak telefonların HTC U 11 Render görüntüleri olduğu iddia edilen görüntülerin yayınlanması da beklentileri arttırdı.

HTC U 11 Render Görüntülerinde İlgi Çeken Detaylar

Yeni seri akıllı telefonlara ait olduğu iddia edilen HTC U 11 Render görüntülerinin yayınlanmasının ardından yeni seri akıllı telefonların tasarım detayları da ortaya çıktı. Tasarım detayları konusunda ilk dikkat çeken detaylar ise ekran kısmında çok daha genişi bir alanın kullanılmış olması.

Eski serilere göre ekran gövde oranının daha yüksek olduğu gözlenen akıllı telefonların HTC U 11 Render görüntüleri olduğu iddia edilen görüntülerine göre arka kısımda ise tek bir kamera kullanımı yaptığı görülüyor. Kameranın hemen yanında ise bir flaş ışığı dikkat çekiyor. Son olarak tasarım konusunda yan kısımlarda nispeten daha ince bir kasa olduğu gözlenen akıllı telefonlarının üst ve alt kısımlarında ise daha kalın bir kasa kullanıldığı görülüyor.

HTC U 11 Beklenen Teknik Detaylar Nasıl?

HTC U 11 Render görüntülerinden sonra telefonların belli başlı tasarım detayları da belli olmuş gibi kabul edildi. Genel olarak tasarım konusunda başarılı detaylar verilmiş oldu. Fakat yeni seri akıllı telefonların konuşulan tek detayları tasarım detayları değil. Bunun dışında yeni seri akıllı telefonların belli başlı teknik özellikleri de ortaya çıkmış durumda. İddialarda yer alan özelliklere göre HTC U 11 akıllı telefonlarında 6 GB RAM miktarının kullanılacağı düşünülüyor.

6 GB gibi yüksek RAM kapasiteni destekleyecek olan işlemciler ise tabi ki son dönemin yıldızı olan Snapdragon 835 serisi olacak. Zaten amiral gemisi akıllı telefonlarda kabul gören işlemci modeli olarak bilinen Snapdragon 835 serisinin akıllı telefona katacağı artılar tartışılmaz. Bunun yanında 6 GB RAM bellek gibi ekstra bir sistemde modelin çok daha üst sınıf bir akıllı telefon olmasını sağlamış olacak.

128 GB dahili hafızaya sahip olması beklenen HTC U 11 akıllı telefonlarının 16 MP ön ve 12 MP arka kameraya sahip olacağı da konuşulan bir başka iddia. Bunun dışında 3000 mAh kapasiteli pillere sahip olması beklenen akıllı telefonların son seri Android Nougat işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Üstelik güncelleme desteğinin de kesin olacağı söyleniyor ki Android O güncellemesine kadar bir süreç söz konusu.

HTC U 11 Ne Zaman Çıkacak?

HTC U 11 Render görüntüleri olduğu iddia edilen görüntülerin yayınlanmış olması telefonlarda sona gelindiğinin en büyük göstergesi. Bunun yanında telefonların resmi olarak tanıtım tarihini de biliyoruz. 16 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen yeni seri akıllı telefonların çıkışının ise ay sonuna kadar kalabileceğini ekleyelim.

Belki daha da geç çıkış yapacak olan akıllı telefonların fiyatları konusunda ise tanıtımı beklememiz gerekecek. Şu an için fiyat konusunda iddialar bile olmadığını eklemek gerekiyor. Markanın rekabet için sürpriz yapması bile gündeme gelebilir. Bunun için net fiyat için tanıtımı beklemek şart gibi gözüküyor.