HTC U 11 Test Edildi: Snapdragon 835 Kıyaslanması

HTC U 11, Snapdragon 835 yonga setini test etti. HTC’nin yeni sevgilisi, ilk olmasa da Qualcomm’un en iyi çipi olan ilk telefonlar arasındadır. Bu, test etmek için ilginç bir rekabetin olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi Mi 6, Galaxy S8 + ‘in olduğu gibi başka bir Snapdragon 835 telefonu. Ayrıca S8 + ‘yi Samsung’un kendi Exynos 8895 yonga setiyle test ettik. Ayrıca, Huawei’nin kendi bünyesindeki Kirin 960 yonga setini kullanan Mate 9’u bir referans olarak sunuyoruz. Diğer rakipler (iPhone’dan başka, tabii ki) eski nesil Qualcomm yongası Snapdragon 820 veya 821 ile çıktılar.

Çok fazla anakart adı sizin için bir anlam ifade etmiyor mu? Endişelenmeyin, çubuk grafikler her şeyi netleştirecek. AnTuTu bütün sistemi bir sınava koyar ve burada HTC U 11 kazanan (Mi 6 ile birinci sırayı paylaşır, ancak yine de üstte) çıktı.

iPhone 7 Plus ve Galaxy S8 + (her iki sürüm) gibi en çok satan bazı telefonları ön plana çıkardı. Bu, HTC U Ultra ve LG G6‘yı zor bir noktaya getiriyor. Her ikisi de 2016 sonunun performansını sunan 2017 modelleridir.

Antutu 6

HTC U 11‘i 4GB RAM ile test ettik, ancak bir sonraki test için CPU’nun hepsi önemli. Görebileceğiniz gibi dört çekirdeğin (Snapdragon 820/821’de) sekiz çekirdeğe (835’te) geçiş çok çekirdekli performans üzerinde belirgin bir etkiye sahipti. Yine de, yeni çekirdekler kendi başına o kadar hızlı değil.

GeekBench 4 (çok çekirdek)

GeekBench 4 (tek çekirdek)

HTC U 11 ayrıca Qualcomm’un en yeni GPU’su olan Adreno 540‘ı teşvik ediyor. Çip üreticisi, önceki nesil yonga setine kıyasla 3D rendering performansında % 25’lik bir artış olduğunu iddia ediyor.

Basemark X, bu iddiayı destekliyor; HTC 10’a kıyasla artış, aslında çeyrekten biraz fazla. LG G6 gibi Snapdragon 821 telefonlarla karşılaştırıldığında, fark daha küçük (~% 20), ancak önemli bir gelişme.

Basemark X

Yeni grafik platformuna geçmek için Mali G71 GPU (S8 + / Exynos ve Mate 9 / Kirin), Adreno’dan daha iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. Yine de, Qualcomm amiral gemisi oyunları için ekstra güç sağladı.

Basemark ES 3.1 / Metal

Bir telefonun sadece yonga setinden daha fazla olduğunu biliyoruz, ancak HTC U 11 performans açısından U Ultra üzerinde açık bir üstünlük sergiliyor.