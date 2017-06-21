HTC U Ultra bir yazılım güncellemesi aldı

HTC, U Ultra akıllı telefonuna yeni bir güncelleme göndermeye başladı. Sürüm 1.62.708.1 olarak gelen bu güncelleme, resmi değişiklik günlüğüne göre yalnızca bazı sistem geliştirmelerini getiren küçük çağlı bir güncelleme.

Ancak, güncellemenin boyutu (yaklaşık 600MB) göz önüne alındığinde, bazı diğer değişikliklerin de dahil edilmesini beklemek mantıklı.

Güncelleme ile ilgili kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Bu nedenle güncelleme bildirimini cihazınıza yüklerseniz başka hangi değişiklikleri gözlemledinizi lütfen bize bildirin.

Güncellemeyi manuel olarak telefonunuzun ayarlar bölümüne giderek kontrol edebilirsiniz. Bazı OTA güncellemelerinin telefonlara ulaşması epey zaman alabiliyor.