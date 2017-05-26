HTC U Ultra inceleme

HTC, bir zamanlar Android ile eşanlamlıydı. Şimdi ise, en yeni, güçlü üst segment telefonu, lüks ve fonksiyonun bir arada olduğu garip bir karışım. HTC U Ultra’yı detaylı inceledik.

Değerlendirmek için acımasızca diğerleriyle karşılaştırmadan her akıllı telefonu tek tek incelemeliyiz. Ancak Nisan 2017’e kadar Samsung Galaxy S8, Huawei P10 ve LG G6 hakkında söylenecek çok şey vardı.

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HTC U Ultra, Ocak ayında bir basın konferansında yukarıdaki rakiplerinden önce ilan edildi. HTC, ‘U’ markasını benimsiyor çünkü bu telefonun sizin için olduğunu söylüyor. Oldukça kişisel bir cihaz tasarladığına inanıyor.

Kesinlikle öne çıkacak kadar farklı, ve gerçekten bu telefonu sevmek istedik. Günlük kullanımda kendisi için yarım terbiyeli bir argüman yapıyor ancak açık kusurları göz önüne alındığında, satın alman gerektiğini açıkça söylemem imkansız. Bu yeterince iyi değil.

HTC U Ultra fiyatı

64GB U Ultra, Avrupa’da 700 Euro fiyat etiketi ile satılıyor. Ülkemizde henüz satışı yok ama tahmini 3.500 TL gibi bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Mavi, siyah, pembe ve beyaz renk modellerinden seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca doğrudan HTC’den satın alabilirsiniz (avrupa için). Kutuda aynı zamanda Hızlı Şarj 3.0 duvar şarj cihazı, açık kasası, kulaklık, SIM tepsisi aracı ve mikro fiber kumaş bulunmaktadır.

HTC U Ultra Tasarım

HTC kendisini ‘metalin ustası’ olarak görüyor ancak U serisi telefonların tasarım mantığı, camla elde edilen ‘Sıvı Yüzey’ dir. Sıvı yüzey gerçekten bir şey ifade etmez, ancak Samsung’un daha düz, 2D efekti veren bir cam parçasının altına renk plakaları yerleştirme yönteminin aksine, camın çekici çekim efekti anlamına gelir.

Aslında bu çok güzel bir cihaz. HTC, metal telefonlardan çıkan U Ultra’yı en yüksek kalite standartlarına getirdi.

Ama çok büyük. Aslında kesinlikle çok büyük. Şimdi, eminim orada bulunan birçok insan hala biraz çerçeve varlığını tercih ediyor. Çerçevesiz cihazlar en son trend olabilir ancak bunları tartışılmaz bir şekilde tutmak daha zordur (özellikle Xiaomi Mi Mix).

U Ultra, alt tarafta büyük bir eski çerçeve ve alnınızda daha büyük bir çerçeve gibi geliyor. Alt tarafta, tasarım için garip bir biçimde küçük görünen duyarlı bir parmak izi algılayıcısı ve kapasitif Android gezinme düğmeleri barındırıyor.

Görünen o ki HTC bu seti HTC 10‘dan kopyaladı ancak U Ultra çok daha büyük olduğundan, kullanılmayan alanlar var ve tasarım hatalı görünüyor, neredeyse bir imalat hatası gibi görünüyor, çünkü böyle olması için iyi bir neden yok. Çok kullanılmayan alan. Bu üst düzey bir telefonda iyi değildir ve sıklıkla geri ve son uygulamalar düğmelerini gözden kaçırdım çünkü bunlar küçücük ve arkadan aydınlanmaz (bu ayarlarda pil ömrünü azatmasına rağmen değişebilir).

Bir kez açtığınızda, tepedeki geniş çerçevenin, 5.7 inç ana ekranında ayrı ayrı çalıştırılan ikincil bir ekranı (bu arada daha fazla çerçeve ile birlikte) görebilirsiniz.

U Ultra‘nın boyutu, kuşkusuz iki elle kullanılan bir cihaz olduğu anlamına gelir. Trendeki bir eliyle Twitter üzerinden dolaşmak bile tehlikeli bir şey, telefonun hantal doğası var.

Belki de markamız için nostaljidir (One M8) ancak buna rağmen HTC’nin farklı bir şey yapmasını görmek çok güzel ve U Ultra kesinlikle budur. HTC’nin telefonları tipik olarak şık bir fırça kaplamalı gri renk varyasyonlarına sahipken, U Ultra tamamen çarpıcıdır.

Tasarımını sevip sevmemek kişisel zevkinize bağlı olacaktır. Aralarından seçim yapabileceğiniz dört renk vardır, Sapphire Blue ve Brilliant Black seçenekleri en iyisidir ve ikincisi biraz yeşil renktedir. Bununla birlikte, inceliğe sahip Buz Beyaz ve Kozmetik Pembe renkleri daha cafcaflıdır, ancak tercih eder misiniz bilmiyoruz.

Kavisli cam elinizde rahat bir uyum sağlamaktadır ve malzeme sert ve çizilmeye karşı dayanıklı olmasına rağmen çeşitli dezavantajları vardır. Sürtünmeyle ilgili eksiklik cihazın kaygan olmasına neden olur, bu bir parmak izi mıknatısıdır ve düşürürseniz paramparça olması şüphesizdir.

Kutudaki bu konuların bazılarına yardımcı olacak açık bir kılıf bulunur, ancak elbette telefonu daha da büyük ve ağır yapar.

USB-C ve altındaki bir hoparlör, üstte iki yuvalı SIM tepsisi (birine 256 GB’a kadar microSD seçeneği veriyor), sağ kenarda dokulu bir güç düğmesi ve ses tuşları var. Sol kenarında hiçbir şey yok. Güç düğmesi güzel dokulu ancak telefonu bir kez düşürdükten sonra dokunmatik tuşunu kaybetti.

Acımasız bir şekilde, U Ultra’da kulaklık girişi yok, bu yüzden HTC bu cephede Apple ve Motorola’nın ayak izlerini takip ediyor. Bir USB-C kulaklık jakı kutusu pakete dahil edilmez ve doğrudan telefonda müzik veya podcast’lerin listelendiği anlamına gelmektedir.

U Ultra, HTC’nin BoomSound stereo hoparlörlerini kullanmış ancak amiral gemisi 10’a benzer şekilde yalnızca biri öne dönüktür. Cihazın dört mikrofonu videolarda daha iyi ses elde etmek için eklenmiş.

Genel olarak tasarım cesur, farklı ama uzun süre kullanıldıktan sonra sinir bozucu. Çok sayıda telefon kullanıyorum ve U Ultra’nın ilk iyi izlenimleri, daha iyi tasarlanmış bir telefonu tuttuğunuzda aniden kopuyor ve U Ultra’nın muhteşem HTC 10’dan geriye doğru bir adım olduğunu fark ediyorsunuz.

HTC U Ultra Özellikleri

HTC U Ultra, 2017’de küçüldüğümüz ve ekranların daha uzun olduğu görüldüğünde 162.4 x 79.8 x 8 mm‘de büyük eski bir cihaz, 5.60 inç büyüklüğünde bir 2560 x 1440 çözünürlük ve 513 ppi‘lik süper LCD ekran bulunuyor. Ekran mükemmel renkler üretiyor ve video izlerken, web’de gezinirken veya oyun oynarken şikayet etmiyoruz.

LG V10 ve V20‘de gördüğümüz gibi, aygıtın üst kısmında küçük, ince bir şerit ekran var. 2 inç 1040 x 60 çözünürlükte.

Bunun, özlediğimiz bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. Can sıkıcı bir durum. Zaten büyük bir telefonu daha da büyük hale getirdiği için değil, ama aynı zamanda çok da kullanışlı olmadığı için. Hava durumu (en iyisi), uygulama kısayolları, hatırlatıcı, takvim, favori kişiler ve müzik kontrolleri için özelleştirilebilir paneller arasında gezinebilirsiniz.

Hava durumu, öngörüleri ile otomatik olarak güncellenir ve hatırlatma paneli ‘süt alın’ ve diğer geçici beyin jogları için iyidir. Ancak, uygulama kısayolları, home tuşuna bastığınızda ve uygulamaya dokunduğunuzda artık gereksizdir ve tüm ekran yalnızca ana ekran olacak çalışır.

İşlemci, bellek ve RAM

Ekranların yanı sıra telefon, 4GB RAM ile eşleştirilmiş olan OnePlus 3T ve LG G6‘da bulunan Snapdragon 821 işlemcide çalışıyor. Çoğu insan için cihazın altında yeterince güç var ve pek çok telefonda kendini kanıtlamış bir işlemci.

4GB RAM, bir telefonda tam anlamıyla her bilgisayar işlemini hemen yapacak kadar kısa sürede ihtiyacınız olan tek şey ve U Ultra çoklu görev performansında sağlam bir performans sergiliyor. Uygulamalar arasında geçiş yapmak gibi, uygulama yükleme süresi iyidir.

Cihazlar 64GB‘lık geniş bir depolama alanıyla geliyor ancak bu bugün amiral gemisi Android cihazları için standart haline geldi. Tayvan’da Safir camlı 128GB sınırlı bir sürüm de bulunmaktadır.

Saf güç açısından U Ultra, en güçlü olmasa da ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Ancak sürekli kullanımda sinir bozucu bir deneyim yaşatan aynı zamanda sınırlı ve aşırı gücensiz hissettiriyor. Donanım ve yazılım ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı, ancak iyi bir şekilde bağlanmamıştır. Aynı zamanda 170 gr’da ağır bir alettir ve uzun boyutlarıyla yardımcı değildir.

Performans karşılaştırmaları

Birbirlerine karşı telefonların kıyaslanması bitmez, çünkü günlük kullanım için uygun bir gösterge değildir. U Ultra hala ortalama bir kullanıcı için iyi bir performans sergiliyor. Sadece beş testin dördünde en düşük seviyede yer aldığını görebilirsiniz..

HTC U Ultra Kamera

Kamera, ön tarafta 16Mp iken, arka tarafta ana kamera olarak OIS’li 12Mp’lik bir sensör. Ana kamera, UltraSelfie’yi UltraPixel teknolojisi ile birlikte kullanabilir (bu yüzden MP sayısını çok dikkate almayın), normal moddan dört kat fazla ışığa duyarlı bir moddur.

Arka kamera 30fps’de 2160p video kaydı yapabiliyor. Kamera uygulaması biraz zor kullanılıyor ve biraz oyuncak gibi geliyor ancak bir kez ayarlar menüsünü bulduysanız, o zaman sınıfın lider görüntüleri değilse de çok iyi fotoğraflar üretebilirsiniz.

Fakat bazı şeyler eksik

Beklediğiniz diğer şeyler de var; NFC, Bluetooth 4.2, 11ac Wi-Fi ve Hızlı Şarj 3.0 ile hızlı şarj. Ancak, cam tasarımına rağmen kablosuz şarj olmuyor (metal telefonlar onu engelliyor) ve hiç su yalıtımı yapmamaktadır. Bu şeyler herkes için önemli değil, ancak birçok rakip Android telefonunda standart. 700 Euro olan U Ultra’da gerçekten bir veya her ikisi birden olmalıdır.

Kulaklık girişi de yok ve HTC bu konudaki acı gerçeği ortadan kaldıramıyor. Apple’da da yok fakat telafi edebiliyor.

iPhone 7‘de bir kulaklık bağlantı noktasını tercih etsem de, en azından Apple her telefonda bir adaptör veriyor. Türkiye’de HTC U Ultra ile bir adaptör bulamazsınız. Bu yüzden birlikte gelen kulaklığı kullanmanız gerekiyor.

Siyah HTC kulak içi kulaklıklardan hoşnutsan senin için sorun olmayabilir. Ama değiştirmek istersen bir de adaptör almak gerekecek. Bluetooth kulaklıkların yanı sıra başka bir seçeneğin olmadığı (hiçbir fikrim yok ve pahalı oldukları için), hemen U Ultra’yı ses çıkarmayacağımı düşünmüştüm. HTC için bu kötü – Dahil olan kulaklıkları ciddiye alacak tek kişi olamayacağım. Çok bas ağırlıklı ve hayal kırıklığımı tekrarlamaktan başka söyleyecek çok şey yok.

HTC U Ultra Batarya

Ve sonra pil var – 3000 mAh, sadece iki ekranlı bir telefon için yeterli değil. Bu telefon fiziksel olarak muazzam ve onu tutmak için yeterince büyük bir pil değil.

HTC, pilin neden bu kadar küçük olduğunu yorumlamadı; ancak kavisli bir dizaynı kolaylaştırmak için kulaklık jakını bıraktığını düşünürsek, ön plana çıkmak için tasarımdan farklı olmayı deneyen bir şirket olduklarını söylemek yeterli. Yani batarya tasarım kurbanı olmuş diyebiliriz.

Su geçirmezlik, iki günlük kullanım ve bir kulaklık girişi olsaydı genel olarak U Ultra’nın beceriksiz tasarımı affedilebilirdi. Olmadığı gerçeği acı bir hayal kırıklığı yaratıyor.

HTC U Ultra Yazılım ve HTC Sense

Telefonun kullanıcı arayüzü hâlâ HTC’s Sense’dir; Android stok modeline oldukça yakındır. HTC, 10 yılından bu yana Android’e daha da yakınlaştı ve U Ultra inceleme birimimiz 7.0 Nougat’la çalışıyor. Her Google uygulamasını bir HTC uygulaması ile çoğaltmak yerine, U Ultra sizi Google’ın Fotoğraflar, Gmail, Takvim ve diğer her şeyi kullanmaya yönlendiriyor.

U Ultra’da bulacağınız HTC Sense Companion‘u bir kenara bırakın, çok dikkatli olun. HTC, AI olarak adlandırıyor, ancak AI değil – size yardımcı olması için zaman zaman ortaya çıkan bir hatırlatma ve öğretici işlevler dizisi. Bazen telefonun performansını sizin için kontrol ettiğini söylemek ve bir uygulamanın fazla güç kullanıp kullanmadığını veya bölgenizdeki trafik hakkında sizi bilgilendirmek için size bilgi vereceğini söylemesi yeterlidir.

Bu istemler hedefsiz hissetmekte ve alışkanlıklarınızı öğrenmek anlamına gelmesine rağmen faydasız buldum. Android’in size güç verimliliği ve benzeri işlemleri yönetmenizi söyleyen eğiliminde olduğunu biliyorum, ancak bu telefonun benim için mümkün olduğunu söylemek yerine benim için yapmasını tercih ederim. Telefonda ayrıca Google Asistan’ı bulunmuyor; Google Asistan özelliği ne kadar işe yarar o size kalmış tabi ama ben de kullanmazdım. Apple’ın siri’sini kaç kişi kullanıyordur ki?

USonic kulaklıklar, telefonda dinleme deneyiminizi geliştirmek için yazılımla birlikte çalışıyor. Görünüşe göre iç kulağınızı analiz eder ve ses çıkışını ayarlar (tecrübelerime göre çok yüksek bas basarak).

Uyarlanabilir değildir, bu nedenle prosedürü tekrar elden geçirmediğiniz sürece çevrenize uyum sağlamaz. Bazıları faydalı bulabilir ancak HTC’nin otomatikleştirmediği bir şey, daha tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunmayan bir şey olduğunu düşünüyorum.

Buna rağmen, Nougat hızlı ve duyarlı davranıyor ve bildirim gölgesi, hızlı cevaplar ve eylemler için kullandığım en iyi araçlardan biri. Aslında, verimli yazılım bu telefonla ilgili en iyi şeylerden biridir.

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HTC 10’da donanım, kalitesini yükseltti, ancak U Ultra‘nın donanımı ile eşleştirildi ve yazılımın özelliklerini hissettirdi. Varsayılan ayarlarda metin ve simgeler çok büyük görünüyor; bu da cihazın bir bütün olarak sahip olduğum genel anlamda zenginleştirilmesine katkıda bulunuyor.