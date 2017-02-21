Geçen ay açıklanan HTC U Ultra, şu an Avrupa’da satışa sunuldu. Rumen perakendeci QuickMobile, yaklaşık 910$ ‘a 64GB modelini listeliyor.

Cihaz, 1 Mart’tan itibaren sevkiyatlarla İngiltere’de ön sipariş için hazır durumda (SIM’in ücretsiz modeli £ 614.98’den başlıyor). ABD’de yüksek fiyatla yaklaşık 749 $ ‘e sipariş verebilirsiniz, ancak gönderiler mart ortası gibi başlayacak.

Türkiye’de ise henüz ne zaman satışa çıkacağı belli değil fakat önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor. Genelde Avrupa ile benzer zamanlarda satışa çıktığını geçtiğimiz deneyimlerimizden biliyoruz. Türkiye fiyatı ise yaklaşık 3.000 TL civarında olacaktır. Dolar kuru ve vergilerdeki artış sebebi ile fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz.