HTC U11, 128GB Depolama Alanı ve 6GB Ram’li Versiyonu Önsiparişe Açıldı

HTC U11 için yeni bir model geliyor ve daha önce olduğundan daha iyi.

HTC’nin U11 amiral gemisi bu yılın en iyi telefonlardan biri ve şirket mümkün olduğunca çok sayıda kişinin eline geçmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dün 25 Temmuz‘dan başlayarak, ABD‘de telefonun 128 GB‘lık bir sürümünü, 729 dolara sipariş edebilirsiniz; bu da, Mayıs ayından bu yana kullanılmaya başlanan 64GB modelinden 70 $ fazla.

HTC.com‘dan sadece “İnanılmaz Gümüş” renginde kilitsiz bir model olarak sunulan 128GB modelinde ayrıca Çin’de satılan modele uygun 6GB RAM de mevcut. Ekstra hafıza ve depolama alanı ile HTC U11 oldukça geleceğe dönük görünüyor; insanların en azından birkaç yıl rahat hissedecekleri bir cihaz. Galaxy S8, 64GB depolama alanı ve 4GB RAM ile 725 dolardan satıldığı düşünüldüğünde oldukça cazip.

Son zamanlarda, HTC U11 mevcut dijital asistan özelliklerini desteklemek için Alexa desteğini aldı.