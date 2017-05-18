HTC U11, Android O’dan başka 2 güncelleme daha alacak

Resmi olarak birkaç gün önce duyurulan HTC U11, haziran başında ABD’de (ve diğer pazarlarda) Android 7.1 Nougat ile piyasaya çıktı.

Son zamanlarda piyasaya çıkan en üst seviye Android akıllı telefonlar gibi, U11 raflarda yerini aldıktan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca önemli yazılım güncellemelerini almalı. Bu, mobil cihazın Android O‘ya (ağustos ayında final sürümü yayınlanacak), ayrıca 2018 yılının ikinci yarısına ulaşacak olan Android P‘nin bir sonraki versiyonuna güncelleneceği anlamına geliyor.

Güvenilir İncelemelerle konuşurken, HTC‘de akıllı telefonların ve bağlı cihazların başkanı Chailin Chang, U11’in “Android’in sonraki iki sürümünde güncellemeler” edineceğini doğruladı. Bu da sürpriz olmadı.

İlginç olan şey, güvenilir incelemelere göre Chailin Chang, HTC’nin U11 için “Android’in sonraki üç sürümüne de desteğini uzatabilir” dedi. Bununla birlikte, bu “sürümün donanım ve yazılım taleplerine ve tüketiciye katacağı değere” bağlı olacaktır. Başka bir deyişle, 2019 yılında HTC U11 Android Q‘ya güncellenmiş olabilir, ancak bu sonuçta Google’ın Android Q için akılda tuttuğu şeylere bağlı olacaktır.

Tabii ki, birçok şey 2019 yılına kadar değişebilir olacak, ancak HTC’nin normal 2 yıllık yazılım güncelleme planlarının ötesinde U11’yi desteklemeyi düşündüğünü duymak oldukça hoş.

Bu arada, bu yeni HTC amiral gemisi telefonuna daha yakından bakmak istiyorsanız, U11 teknik özellikleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.