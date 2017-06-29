Tayvanlı üreticinin mevcut amiral gemisi telefonu olan HTC U11, bir uygulamayı açmayı veya telefoun kenarlarını sıkıştırarak fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran yeni bir özelliği var. Bugün HTC, Edge Sense‘yi kurmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir video yayınladı. Öncelikle, özelliği ayarlamak için gereken sıkma miktarı olan “sıkıştırma kuvveti seviyesi” ni seçmeniz gerekiyor. HTC, bu seviyeyi ayarlarken elinizden geldiğince sıkıştırmanızı öneriyor. Sonuçta, bu değeri çok düşük ayarlamak kazayla yapılan pek çok etkinleşmeye neden olacaktır.

Varsayılan olarak Edge Sense, kamerayı tek bir sıkıştırma ile açacak ve çift sıkıştırarak bir resim çekecektir. Google Haritalar gibi bir uygulamayı açmak için kısa bir sıkışma ayarlayabilir ve Google Asistanına erişmek için uzunca bir süre sıkıştırabilirsiniz. Kenar algılama özelliğini fotoğraf makinesini hızlıca açmanın yanı sıra, en yaygın kullanımlarından biri de Google Asistan’ı hızlı bir şekilde açmasıdır.

HTC son zamanlarda farklı bir video aracılığıyla Edge Sense için yapılan bir güncellemenin, kullanıcıların Google Haritalar ve Google Fotoğraflar‘ı birimin kenarlarını sıkarak yakınlaştırmasına izin vereceğini açıkladı. Ayrıca, bu özelliği farklı amaçlar için de kullanabiliyor olacaksınız. Örneğin takvim veya telefon aramalarını cevaplamak gibi.

HTC U11‘i satın almayı düşünüyorsanız ve Edge Sense‘yi kurmanın ne kadar kolay olduğunu görmek istiyorsanız, hikayenin devamı için aşağıdaki videoyu izlemeniz yeterlidir.