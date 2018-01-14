HTC, 15 Ocak’ta yapılması planlanan Çin’deki etkinliği için davet gönderdi. Ancak etkinlikte açıklanması beklenen akıllı telefon, Evan Blass tarafından donanım özellikleriyle birlikte zaten sızdırılmış durumda.

HTC U11 EYEs (Harmony): 6" FHD+ (1080 x 2160) Super LCD3, SD652 octa core, 4GB/64GB (+microSD), USB-C, 3930mAh, IP67, Android Nougat, Edge Sense. Black, silver, and red. Launches 1/15. pic.twitter.com/Ng0ateH3XR — Evan Blass (@evleaks) January 12, 2018

Orta sınıf akıllı telefonun bildirildiğine göre, üç yıl önce One M8 EYE ve Desire EYE ile gördüğümüz EYE serisinin bir dirilişi olarak U11 EYE olarak isimlendirilecek. 2018’de piyasaya sürülecek olmasına rağmen, HTC’nin şu an iki yaşında olan Snapdragon 652 yongasetini kullandığı söyleniyor.

Blass’a göre U11 EYE‘ın bazı donanım özellikleri şunlar:

FullHD+ ve 18:9 en-boy oranı ile 6 inç Super LCD3 ekran

Qualcomm Snapdragon 652 octa-core yonga seti

4 GB RAM, microSD kartlar için 64 GB dahili depolama desteği

USB Tip C bağlantı

3930 mAh pil

IP67 dereceli su ve toz koruması

Arka kapağa monte parmak izi sensörü

Edge Sense

Android Nougat

Kamera kısmına baktığımız, cihazda kullanılacak olan kameralar konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın EYE serisi üyesi olacağı için kamera konusunda üstün özelliklere sahip olması bekleniyor.

Cihaz siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç renkte satışa sunulacak ve fiyatının 550$ olması bekleniyor. Şirket, Çin’deki 15 Ocak etkinliğini tamamladıktan sonra, akıllı telefonun nihai fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.