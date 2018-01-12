HTC U11 EYEs Resmen Geliyor! İşte Çıkış Tarihi ve Özellikleri

Geçen ay güvenilir sızıntıların kaynağı Evan Blass (@evleaks) yaklaşmakta olan HTC U11 EYEs telefonun piyasaya çıkacağını açıkladı. Daha sonra cihazın Çin’de 3C sertifikası aldığı da bildirildi. Ve şimdi şirket çok iyi bir tanıtıma hazırlandığını açıkladı.

HTC, Weibo hesabıyla 15 Ocak‘ı tarih olarak ortaya koyan bir daveti paylaştı.

Posterin kendisi cihazın adını içermiyor. Ancak ona eşlik eden yazı HTC U11 EYEs modelinin olayın yıldızı olacağını teyit eder şekilde ‘Eye’ kelimesinden bahsediyor.

Telefon Snapdragon 660 ve Snapdragon 652 işlemciler tarafından desteklenen iki türevi olacağı söyleniyor. Bu modeller sırasıyla 4GB/64GB ve 6GB/128GB bellek yapılandırmaları ile gelecekleri diğer sızıntılar arasında yerini alıyor.

Diğer önemli özelliklere gelince; 2160×1080 piksel çözünürlük, çift kamera ve 5.99 inçlik 18:9 en/boy oranı ekranı karşımıza çıkıyor. 3930mAh‘lık bir pille geleceği söylentileri var.

Raporlara göre Hong Kong, Çin ve Tayvan telefonun satışa sunulacağı ilk pazarlar olarak biliniyor.